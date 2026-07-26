Sladkosnedni Gregor Ravnik: sladoledu težko reče ne (Suzy)

Za Gregorja Ravnika so poletni meseci vse prej kot čas brezskrbnega poležavanja. Zaradi številnih koncertov je njegov urnik poln, a si kljub temu poskuša vzeti kakšen dan zase. Najraje ga preživi ob morju, letos pa upa, da bo na kratek oddih odpotoval kar z vso glasbeno ekipo.

»Poletje je pri meni vedno mešanica dela in kratkih pobegov na morje. Lani smo bili z nekaj člani skupine skupaj na kratkem dopustu, letos pa upam, da nam uspe uskladiti termine in se odpravimo kar vsi. Mislim, da si takšne trenutke po vseh prevoženih kilometrih in odrih res zaslužimo,« pravi priljubljeni pevec. Ko temperature poskočijo, ima preprost recept za osvežitev. »Vročino sicer kar dobro prenašam, če se le da, pa jo premagam s skokom v morje. Najbolj me napolnijo jutranje ali večerne ure ob obali, ko je malo mirneje.« Ne skriva niti svoje najljubše poletne razvade.

Poletje ga opomni, da si je pomembno vzeti čas za ljudi, ki ti veliko pomenijo, pravi Gregor.

»Težko rečem ne dobremu sladoledu ali hladni pijači,« se zasmeji. Najtoplejši del leta pa mu pomeni še nekaj več kot le sonce in morje. »Poletje mi je všeč predvsem zato, ker me opomni, da si je pomembno vzeti čas za ljudi, ki ti veliko pomenijo.«