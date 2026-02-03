  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
MEH NA MAH

Slakova turneja se poslavlja (Suzy)

Koncertna turneja ob 60. letnici Slakove glasbe, poimenovana To smo mi prijatelji po eni najbolj znanih Slakovih viž, se počasi poslavlja. To nedeljo bodo gostovali le še v Gorišnici in prihodnji petek, 6. februarja, turnejo sklenili v Oplotnici.
Dejan Korenak in Jože Sadek, dva člana Erosov, sta prav tako del Slakove turneje.

Dejan Korenak in Jože Sadek, dva člana Erosov, sta prav tako del Slakove turneje.

Rok Švab in Rok Kompara (Akordi) sta bila po koncertu nasmejana.

Rok Švab in Rok Kompara (Akordi) sta bila po koncertu nasmejana.

Takole je Rok Zorko iz ansambla Dar odnesel z odra gasilni aparat in čelade, ki so jih potrebovali za pesem Gasilec prostovoljc.

Takole je Rok Zorko iz ansambla Dar odnesel z odra gasilni aparat in čelade, ki so jih potrebovali za pesem Gasilec prostovoljc.

Marcela IN je zapela pesem Rdeči tulipan in zaigrala na svojo harmoniko.

Marcela IN je zapela pesem Rdeči tulipan in zaigrala na svojo harmoniko.

Andrej Bergant je povsod zvezda večera.

Andrej Bergant je povsod zvezda večera.

Scenarist in voditelj Slakovih večerov Leopold Pungerčar

Scenarist in voditelj Slakovih večerov Leopold Pungerčar

Silvo Pliberšek in njegova hči Nuša sta zapela skupaj.

Silvo Pliberšek in njegova hči Nuša sta zapela skupaj.

Dejan Korenak in Jože Sadek, dva člana Erosov, sta prav tako del Slakove turneje.
Rok Švab in Rok Kompara (Akordi) sta bila po koncertu nasmejana.
Takole je Rok Zorko iz ansambla Dar odnesel z odra gasilni aparat in čelade, ki so jih potrebovali za pesem Gasilec prostovoljc.
Marcela IN je zapela pesem Rdeči tulipan in zaigrala na svojo harmoniko.
Andrej Bergant je povsod zvezda večera.
Scenarist in voditelj Slakovih večerov Leopold Pungerčar
Silvo Pliberšek in njegova hči Nuša sta zapela skupaj.
Mojca Marot, Foto Petra Švab in Mojca Marot
 3. 2. 2026 | 06:00
1:48
A+A-

Že drugo sezono se po Sloveniji vrstijo večeri Slakove glasbe, na katerih zvenijo ljudem priljubljene melodije, ki jih je ustvaril legendarni dolenjski godec Lojze Slak s svojim ansamblom in Fanti s Praprotna. Če bi še živel, bi letos s fanti praznovali na odrih 60 let glasbenega ustvarjanja. Žal je edini še živeči član Fantov s Praprotna legendarni Andrej Bergant, ki je poseben gost turneje, ljudje ga povsod sprejemajo odprtih rok. Razprodane dvorane in stoječe ovacije so dokaz, da Slakove skladbe še kako živijo med ljudmi in ne bodo nikoli pozabljene. Lojze jih je ustvarjal ob trdni opori žene Ivanke, ki mu je bila navdih in opora.

Rok Švab in Rok Kompara (Akordi) sta bila po koncertu nasmejana.
Rok Švab in Rok Kompara (Akordi) sta bila po koncertu nasmejana.

Letošnji Slakovi večeri, ki sta jih zasnovala Slakov nečak Leopold Pungerčar in Rok Švab, sicer harmonikar Modrijanov, so nekoliko drugačni zaradi melodij, ki jih na lanski turneji še nismo slišali. Na odru lahko vidimo in slišimo Jureta Mlinška, Gregorja Kolarja, Jožeta Sadeka, Žigo Pungerčarja, Marka Simčiča, Marka Udovča, Petra Kmetiča, Roka Kastelca, Dejana Korenaka in Jožeta Beleja, člane ansambla Dar, ansambla Nemir in ansambla Akordi, za humor so v Vojniku skrbeli Dane Barle ter Zdravko in Slavka Franko, med fanti sta bili edini dami harmonikarka Marcela IN ter pevka Nuša Pliberšek, ki je zapela ob očetu Silvu Pliberšku. Bili smo ob odru in v zakulisju koncerta, kjer je bilo veselo pred in po njem. 

Takole je Rok Zorko iz ansambla Dar odnesel z odra gasilni aparat in čelade, ki so jih potrebovali za pesem Gasilec prostovoljc.
Takole je Rok Zorko iz ansambla Dar odnesel z odra gasilni aparat in čelade, ki so jih potrebovali za pesem Gasilec prostovoljc.
Marcela IN je zapela pesem Rdeči tulipan in zaigrala na svojo harmoniko.
Marcela IN je zapela pesem Rdeči tulipan in zaigrala na svojo harmoniko.
Andrej Bergant je povsod zvezda večera.
Andrej Bergant je povsod zvezda večera.
Scenarist in voditelj Slakovih večerov Leopold Pungerčar
Scenarist in voditelj Slakovih večerov Leopold Pungerčar
Silvo Pliberšek in njegova hči Nuša sta zapela skupaj.
Silvo Pliberšek in njegova hči Nuša sta zapela skupaj.

Več iz teme

koncertglasbaSlakova turnejaSuzyRok Švab
ZADNJE NOVICE
07:55
Šport  |  Odmevi
RDEČI VRAG BEN JE VELIK

Šeško po izjemnem golu: »Ko je šla žoga v mrežo, sploh nisem vedel, kaj se dogaja«

Benjamin Šeško je bil junak zmage Manchester Uniteda. Trener Michael Carrick: Sprejem v slačilnici povedal vse.
3. 2. 2026 | 07:55
07:46
Bulvar  |  Tuji trači
ŠKANDAL V KRALJEVI DRUŽINI

Prihaja norveško sojenje stoletja: Če bo Høiby spoznan za krivega, mu grozi dolgoletna zaporna kazen

Jutri se bo v Oslu začelo sojenje Mariusu Borgu Høibyju, pastorku norveškega prestolonaslednika Haakona.
Agata Rakovec Kurent3. 2. 2026 | 07:46
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

V restavracijah drago, doma skoraj zastonj: jedi, ki se jih ne splača naročati

Cene v gostilnah letijo v nebo, a številne priljubljene jedi doma stanejo le nekaj evrov. Preverite, katere.
Kaja Berlot3. 2. 2026 | 07:30
07:29
Lifestyle  |  Stil
BODITE PAZLJIVI

Pozor! Prevaranti kradejo viber račune

Pri programu Varni na internetu so zaznali novo obliko kibernetske prevare; napadalci ciljajo na uporabnike spletnih oglasnikov in prevzamejo njihov viber račun.
Staš Ivanc3. 2. 2026 | 07:29
07:26
Novice  |  Slovenija
VESELO DRUŽENJE

V Radencih se je družilo 170 občank in občanov starih nad 75 let (FOTO)

Srečanje in druženje s sovrstniki starejšim osebam veliko pomeni.
3. 2. 2026 | 07:26
07:14
Novice  |  Svet
MED

Pri nas čebelarji počivajo, medena sezona v Bangladešu pa je na vrhuncu

V lanski sezoni so nabrali 165.000 kilogramov medu. Na poljih gorčice so letos postavili več kot 100.000 panjev.
3. 2. 2026 | 07:14

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki