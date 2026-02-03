Slakova turneja se poslavlja (Suzy)

Že drugo sezono se po Sloveniji vrstijo večeri Slakove glasbe, na katerih zvenijo ljudem priljubljene melodije, ki jih je ustvaril legendarni dolenjski godec Lojze Slak s svojim ansamblom in Fanti s Praprotna. Če bi še živel, bi letos s fanti praznovali na odrih 60 let glasbenega ustvarjanja. Žal je edini še živeči član Fantov s Praprotna legendarni Andrej Bergant, ki je poseben gost turneje, ljudje ga povsod sprejemajo odprtih rok. Razprodane dvorane in stoječe ovacije so dokaz, da Slakove skladbe še kako živijo med ljudmi in ne bodo nikoli pozabljene. Lojze jih je ustvarjal ob trdni opori žene Ivanke, ki mu je bila navdih in opora.

Rok Švab in Rok Kompara (Akordi) sta bila po koncertu nasmejana.

Letošnji Slakovi večeri, ki sta jih zasnovala Slakov nečak Leopold Pungerčar in Rok Švab, sicer harmonikar Modrijanov, so nekoliko drugačni zaradi melodij, ki jih na lanski turneji še nismo slišali. Na odru lahko vidimo in slišimo Jureta Mlinška, Gregorja Kolarja, Jožeta Sadeka, Žigo Pungerčarja, Marka Simčiča, Marka Udovča, Petra Kmetiča, Roka Kastelca, Dejana Korenaka in Jožeta Beleja, člane ansambla Dar, ansambla Nemir in ansambla Akordi, za humor so v Vojniku skrbeli Dane Barle ter Zdravko in Slavka Franko, med fanti sta bili edini dami harmonikarka Marcela IN ter pevka Nuša Pliberšek, ki je zapela ob očetu Silvu Pliberšku. Bili smo ob odru in v zakulisju koncerta, kjer je bilo veselo pred in po njem.

Takole je Rok Zorko iz ansambla Dar odnesel z odra gasilni aparat in čelade, ki so jih potrebovali za pesem Gasilec prostovoljc.

Marcela IN je zapela pesem Rdeči tulipan in zaigrala na svojo harmoniko.

Andrej Bergant je povsod zvezda večera.

Scenarist in voditelj Slakovih večerov Leopold Pungerčar