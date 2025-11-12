Slavi najbolj slavna mamadžerka Kris Jenner (Suzy)

Rodila se je kot Kristen Mary Houghton 5. novembra 1955 v San Diegu v Kaliforniji. Leta 1978 se je poročila z Robertom Kardashianom, odvetnikom, znanim po primeru O. J. Simpsona, ki ga je branil pred sodiščem, ko je bil obtožen umora svoje žene Nicole Brown, ki je bila Krisina najboljša prijateljica. V zakonu so se jima rodili štirje otroci: Kourtney, Kim, Khloé in Rob. V osemdesetih in devetdesetih letih je bila predvsem žena ter mama.

Po ločitvi je leta 1991 spoznala Brucea Jennerja, olimpijskega zmagovalca v deseteroboju, po komaj petih mesecih zveze sta se poročila in imata dve hčeri, Kendall in Kylie. Možu je pomagala oživiti javno podobo, zanj je iskala pogodbe in organizirala televizijske nastope ter projekte, kar je bil njen prvi večji poslovni uspeh. Po 22 letih zakona sta zaradi nepremostljivih razlik zakonca vložila vlogo za razvezo. On je pozneje spremenil spol in postal Caitlyn.

Ob prelomu tisočletja se je kot družabna osebnost pogosto pojavljala v lokalnih medijih v Los Angelesu in skrbela za javno podobo družine, organizirala dogodke, sodelovala pri dobrodelnih prireditvah ter gradila mrežo vplivnih poznanstev. Svetovni javnosti se je predstavila z resničnostno serijo Kardashianovi, ki se je začela leta 2007 in je trajala več kot 20 sezon. Ta je družini prinesla globalno prepoznavnost, Kris pa je vodila kariere svojih otrok ter jim pomagala pri številnih podjetniških podvigih.

Slovi po poslovni žilici, trdnem nadzoru nad družinskimi projekti in prepoznavnem javnem nastopu. Njena sposobnost preoblikovanja družinskih ambicij v dobičkonosne podjetniške podvige ji je prinesla naziv mamadžerka (menedžerka in mama) Hollywooda.

Vodi podjetje Jenner Communications, ki skrbi za posle družine Kardashian-Jenner, nastopa kot sodnica in gostja številnih šovov ter podpira več dobrodelnih organizacij, med drugim tiste za boj proti raku in pomoč ženskam v stiski. Njena sposobnost kombiniranja materinstva in podjetništva se pogosto izpostavlja kot primer izjemne poslovne spretnosti, Kris pa se, kot pravi, čeprav je dopolnila 70 let, še ne namerava upokojiti.

Ima 13 vnukov, na katere je izjemno ponosna.

Leta 2014 je izdala kuharsko knjigo V kuhinji s Kris, v kateri so recepti njenih najljubših domačih jedi, saj obožuje kuhanje.