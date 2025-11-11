Slavko Jerič: navdušuje s statistiko in zgodbami (Suzy)

Slavko Jerič je že četrt stoletja zaposlen na RTV Slovenija, kjer se posveča predvsem športu. V svojih analizah in člankih zelo rad uporablja statistiko. Od leta 2012 na portalu Športni SOS odgovarja na statistična vprašanja bralcev, odgovoril je že na več kot 1700 vprašanj, napisal več kot 300 kolumn, Mednarodno združenje športnih novinarjev je leta 2020 njegovo razmišljanje o ameriški smučarki Lindsey Vonn uvrstilo med najboljših deset na svetu.

Športa se rad loteva z druge plati in popiše v knjigah. V njih na šport pogleda osebno – tako skozi oči otroka, ki si je najbolj na svetu želel postati športni zvezdnik, kot očeta mladega športnika, ki mu ne želi, da bi se profesionalno ukvarjal s športom. O športu razmišlja tudi kot o spektaklu in poslu ter polju družbenih napetosti.

V najnovejši knjigi Kruha in iger pokaže, da so športne zgodbe v resnici zgodbe o motivaciji, pravičnosti, o pomenu in vrednosti poraza, komercializaciji, enakosti. So zgodbe o Luki Dončiću, Andreju Agassiju, Petri Majdič in Simone Biles, o izjemnih, navdihujočih, ujetih in zlomljenih ljudeh.