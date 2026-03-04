Slavljenec Anej Piletič: Največje darilo je družina (Suzy)

Nekdanji član dua BQL Anej Piletič, ki danes glasbo ustvarja v ZDA pod umetniškim imenom Oliver Rio, je 21. februarja dopolnil 27 let. Slavni 'klub 27' ima v glasbeni zgodovini precej temačen priokus, a je simpatični Korošec to številko obrnil na glavo ter ji odvzel vso dramo. Rojstni dan je namreč praznoval v družbi svojih dveh najljubših deklet, ob obilici ljubezni in novih razlogih, da se veseli prav vsakega prihodnjega dne. Odkar se jima je oktobra lani z ženo Izo rodila hčerka Ava Ela, pravi, da ima vsak dan dve sidrišči in dodatni motivaciji. »Danes sem dopolnil 27 let. Toliko imam, za kar sem hvaležen in kar imam rad. Oni dve sta moja razloga, da postajam boljši človek in vsako leto delam še bolj zavzeto,« je zapisal na družbenih omrežjih. Slavljencu želimo vse najboljše, mladi in čudoviti družinici pa samo lepe in nepozabne trenutke.