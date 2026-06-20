Slavljenec Isaac Palma: praznoval je z brati iz Argentine (Suzy)

Argentinski pevec Isaac Palma je pred leti srečo našel v Sloveniji, kjer se je zaljubil, si ustvaril družino in začel novo življenjsko poglavje. Čeprav se je pri nas ustalil, ima v njegovem srcu še vedno posebno mesto Argentina. Ljubezen do rojstne dežele še močneje zaživi v času nogometnega prvenstva, ko se v njem prebudi pravi navijaški temperament. Enajstega junija je praznoval rojstni dan, ki je bil letos zares poseben. Ne samo zaradi začetka mundiala, ampak tudi zaradi obiska, ki mu je pomenil več kot katera koli zmaga na igrišču.

Iz Argentine so ga namreč obiskali bratje in mu pripravili ganljivo presenečenje. »Minilo je eno leto in začenja se novo poglavje. Obiskali so me bratje, res sem zelo vesel, da so tukaj z menoj. Prinesli so mi ta čudovit napitek mate, lepo dekoracijo in celo pripravili rojstnodnevno torto. Res sem hvaležen za življenje in za ljudi, ki jih imam ob sebi,« je zapisal pevec. Ob tem je brez pretvarjanja dodal, da bo navijal za svoje. »Mislim, da vsi veste, za katero reprezentanco bom navijal,« se je namuznil in jasno dal vedeti, da bo njegovo srce tudi tokrat utripalo za Argentino. Oboževalcem je namignil še na glasbeno novost. Jeseni bodo namreč lahko prisluhnili njegovemu duetu z Martino Švab.