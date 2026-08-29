Slavljenec Luka Šulić: Devetintridesetka, prihajam! (Suzy)

Violončelist Luka Šulić je praznoval 39. rojstni dan, zadnjega pred okroglim jubilejem. Ob tej priložnosti je objavil zabavno fotografijo z morja, na kateri nosi krono, sproščeno zre v daljavo in pije pivo. »Devetintridesetka, prihajam!« je zapisal simpatični Mariborčan, ki je svetovno slavo dosegel kot član dua 2Cellos. Po koncu skupne poti s Stjepanom Hauserjem se je posvetil samostojni karieri, in sicer je leta 2024 izdal album LIFE, svoj prvi avtorski projekt, na katerem se je podpisal kot skladatelj, aranžer in violončelist.

Najpomembnejše mesto v njegovem življenju ima družina. Z ženo Tamaro, s katero sta si večno zvestobo obljubila leta 2017, imata štiri otroke: Vala, Hano, Lea in Roso, ki se jima je rodila leta 2023. Glasbenik je že večkrat poudaril, da mu družina pomeni vse, po letih intenzivnih turnej pa si je prav zaradi nje vzel tudi več časa za najdražje. Pri 39 letih ima glasbenik več kot jasno postavljene prioritete – glasbi ostaja zvest, a mu največ pomeni čas z ženo in njunimi štirimi otroki.