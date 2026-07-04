Slavljenka Aleksandra Ilijevski: zabava, da te kap! (Suzy)

»Še vedno se mi smeji, ko gledam fotografije in posnetke. Najraje bi šla nazaj in znova podoživela ta prekrasni večer!« je ganjena povedala pevka skupine Pliš Aleksandra Ilijevski. Dodala je, da takšnega presenečenja ob svojih rosnih štiridesetih ni pričakovala niti v najdrznejših sanjah. Njena mama, priznana modna oblikovalka Zlata Zavašnik, se je izkazala tudi kot mojstrica skrivne organizacije. Ne da bi njena starejša hči karkoli slutila, je izpeljala kopico priprav, skrivne komunikacije in mojstrskega prikrivanja.

»Se dobimo bolj na hitro danes pri meni, da nazdravimo,« ji je rekla. »Mislila sem, da imam radar za te stvari, a sem očitno živela v veliki zablodi. Še dobro! Nočem zveneti preveč dramatično, a bom. Občutke čiste sreče, ki ste mi jih pričarali, bom nosila s seboj do konca življenja in naprej!« je povedala Aleksandra. Zlata je zbrala hčerkine najbližje, ti so skupaj proslavljali in nazdravljali. Čestital ji je tudi nekdanji dolgoletni izvoljenec Jurij Zrnec. Vstop v peto desetletje življenja tako ne bi mogel biti lepši.