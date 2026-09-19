Slavljenka Mila Peršin: rojstni dan z okusom po ajvarju (Suzy)

Tokrat je rojstnodnevna klasika dobila prav posebno, predvsem pa okusno nadgradnjo. Mila Peršin je namreč prejela darilo, ob katerem bi se marsikateremu gurmanu pocedile sline – ajvar s svojim imenom in fotografijo. Mlada igralka je tako za rojstni dan dobila nekaj povsem izvirnega, osebnega in hudomušnega. Namesto običajnega darila jo je pričakal lonček pečenih paprik, ki bo praznovanje gotovo ohranil v nekoliko drugačnem spominu. Sedemindvajsetletnica se strinja, da ima letošnje darilo ravno pravo mero humorja, osebne note in simpatičnosti. Če je igralstvo umetnost preobrazbe, je Mila tokrat dobila še svojo najokusnejšo 'vlogo' doslej. Ob osebnem prazniku ji tako lahko zaželimo veliko lepih vlog, novih priložnosti in seveda čim manj praznih kozarcev.

Presenečenje je uspelo!