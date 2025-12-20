  • Delo d.o.o.
SLAVNA PRIJATELJSTVA

Slavna prijateljstva: preživeli so škandale in razhode (Suzy)

V svetu slavnih, kjer so izdaje, škandali in javni razhodi skoraj del vsakdana, so prava prijateljstva redka, a zato toliko bolj dragocena.
T. K., FOTO: Profimedia
 20. 12. 2025 | 21:00
Nekateri zvezdniki so si kljub javnim padcem, ločitvam in medijskim nevihtam ostali zvesti desetletja. Ta prijateljstva so dokaz, da resnična povezanost lahko preživi, tudi ko se vse drugo podre.

