Slavna prijateljstva: preživeli so škandale in razhode (Suzy)

Nekateri zvezdniki so si kljub javnim padcem, ločitvam in medijskim nevihtam ostali zvesti desetletja. Ta prijateljstva so dokaz, da resnična povezanost lahko preživi, tudi ko se vse drugo podre.

Kate Winslet in Leonardo DiCaprio Veliko se govori o prijateljstvu med Leonardom in Tobeyjem Maquirejem, a to ni edina naveya, na katero se DiCaprio lahko zanese. Tudi vez s Kate traja že skoraj trideset let, odkar sta posnela film Titanik. Njeni otroci ga kličejo stric Leo in on je bil tisti, ki je Kate oddal v zakon, ko se je tretjič poročila.

Drew Barrymore in Cameron Diaz Prijateljici sta že več kot dvajset let, njuno prijateljstvo je prestalo več razhodov in življenjskih sprememb. Drew je odkrito govorila o podpori, ki jo je dobila od prijateljice v težkih obdobjih. Diazova je ostala ena njenih najbolj zvestih zaveznic.

Naomi Watts in Nicole Kidman Spoznali sta se kot najstnici na avdicijah v Avstraliji. Nicole je Naomi podpirala še v letih zavrnitev, preden ji je uspelo v Hollywoodu. Tudi po ločitvah in družinskih preobratih sta ostali tesni prijateljici.

Salma Hayek in Penélope Cruz Ko je Penélope kot mlada španska igralka prišla v Hollywood, ji je Mehičanka pomagala prebroditi kulturni šok in pritisk industrije. Skupaj sta preživeli profesionalne in osebne turbulence ter ostali povezani kot sestri.

Ben Affleck in Matt Damon Prijatelja sta že od otroštva, skupaj sta zaslovela s filmom Dobri Will Hunting. Affleckovi boji z odvisnostjo in javni razhodi niso omajali njunega odnosa. Damon je Afflecka večkrat javno branil in ostal ob njem tudi v najtežjih obdobjih.

Jennifer Aniston in Courteney Cox Njuno prijateljstvo se je začelo na snemanju Prijateljev in preživelo konec serije ter številne zasebne razhode. Coxova je Anistonovi stala ob strani v obdobjih ločitve od Brada Pitta in Justina Therouxa, Jennifer pa njej, ko se je razšla z očetom svoje edinke, Davidom Arquettom.

Oprah Winfrey in Gayle King Naveza, ki traja več kot štiri desetletja, je preživela neskončne govorice ter medijske špekulacije. Kljub pritiskom javnosti sta vedno poudarjali, da sta druga drugi družina. Škandali okoli njunih izjav, poslovnih odločitev ali ugibanj o spolni usmerjenosti niso nikoli omajali njune vezi.