Slavna ženska družba povezana v prijateljstvu (Suzy)

Redko vidimo, kako se za eno mizo zbere toliko umetniških src. Prijateljstvo je dragocena vrednota in ženske, ki prisegajo na kakovost izražanja na različne načine, so sklenile, da zgradijo svojo skupnost.

V njej je varen prostor za zaupanje in podporo, glavno vodilo je dobra volja. Zanjo so zadolžene pevka Maja Keuc, raperka Masayah, igralka Katarina Čas, glasbena urednica Vala 202 Klara Zupančič, modna frizerka Cassie Kagen, režiserka Urška Žnidaršič in fotografinja Urša Premik.

Ob slastni hrani in zabavnih temah se jezički hitro razvežejo, zato si lahko samo predstavljamo, kako glasno se razlega njihov smeh. Druženja so občasna, kot nekakšen sezonski obračun z najbolj zanimivimi dogodivščinami in razlog, da vsaj za trenutek pozabijo na projekte in se prepustijo sproščeni ženski energiji.