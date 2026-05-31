Slavni Slovenci in njihove največje razvade: tudi Jan Plestenjak priznal, čemu se ne more upreti (Suzy)

SO SAMO LJUDJE

Vsakdo izmed nas ima nekaj, kar počne skrivaj in o čemer ne govori na glas. Ni nujno, da gre za razkošje ali pretiravanje.

Pogosto je to zgolj trenutek, ko si dovolimo biti prizanesljivejši do sebe. V svetu, ki od nas nenehno zahteva disciplino, učinkovitost in nadzor, je razvada pravzaprav majhen upor. Za nekoga je to kos torte brez slabe vesti, za drugega večer, ki traja predolgo, ali tišina, ki si jo izborimo sredi hrupa. Znani priznavajo, da jih te male razvade ne določajo, temveč predvsem razkrivajo, kdaj si želijo več sproščenosti, svobode in življenja. Odločitev zase Njena pregreha ni stvar količine, temveč občutka. Vsaj tako pravi Helena Blagne, ki obožuje trenutke, ko si lahko privošči malce prestiža. Ne ...