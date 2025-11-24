Slavni in skrivnostni na omrežjih: Ni vse za v javnost! (Suzy)

CENIJO ZASEBNOST

Številni znani obrazi so z uporabo družabnih omrežij olajšali delo predstavnikom sedme sile in potešili radovednost oboževalcev, saj so jim zasebno ponudili življenje na pladnju.

Z obiski pedikerjev, zaslonskimi posnetki sporočil družinskih članov in risbicami otrok je seznanjen sleherni uporabnik spleta, veliko manj pa je takšnih, ki so na internetu prisotni, a so zaščitili svoj osebni prostor. Redko ali nikoli ne objavljajo svoje intime, saj menijo, da prevelika izpostavljenost prinaša pritiske in izgubo pristnosti. Lado Bizovičar se na instagramu ponaša s kar 765 objavami, a skoraj vse so povezane z njegovimi projekti. Na profilu vsestranskega ustvarjalca ne boste našli fotografij peščenih plaž in restavracij, čeprav jih je obiskal kar nekaj, tudi njegovih hčera ...