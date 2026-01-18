POMEMBNO LETO

Znani slovenski jubilanti: na pragu novih zmag in lekcij (Suzy)

Okrogli rojstni dan je več kot le praznovanje. Je jubilej življenjskih izkušenj, ki so nas oblikovale.

Galerija Lado Bizovičar bo abrahama srečal 3. septembra. FOTO: Šimen Zupančič

A. K.

Vstop v novo desetletje za mnoge pomeni priložnost za pregled prehojene poti ter pogumen pogled v prihodnost. Letos bodo okroglo obletnico obeležili številni znani obrazi. Abrahamovci Praznovanje 50. rojstnega dne je pomemben mejnik v življenju. Z abrahamom se bodo letos srečali mnogi znani Slovenci in Slovenke. Leta 1976 so se rodile igralke Katarina Čas, Maša Derganc, Mojca Funkl in Aleksandra Balmazović, vsestranski ustvarjalec Lado Bizovičar, podjetnica Tanja Skaza, poslanka Eva Irgl, voditelj Boštjan Romih, televizijska kuharica in publicistka Valentina Smej Novak, modna oblikovalka Urša ...