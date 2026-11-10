Slavni lik v rumeni trenirki se poslavlja, prišel je zadnji film (Suzy)

Vsaka satira ima svoj začetek in vrhunec, a prej ali slej začne izgubljati sijaj. Izjema ni niti Ali G, samosvoj lik v rumeni trenirki, ki je konec devetdesetih let in na začetku novega tisočletja občinstvo osvajal s pikro satiro o občutljivih temah, kot so rasni in kulturni stereotipi, hiphop ter ulična kultura v Veliki Britaniji. Njegovo polno ime je Alistair Leslie Graham, vendar ne gre za resnično osebo, temveč za enega od zabavnih likov, ki jih je ustvaril in upodobil britanski komik Sacha Baron Cohen. Ta je razkril, da se zgodba kontroverznega in nepozabnega Ali G-ja končuje, ter potrdil, da bo film Ali G: Kdo mislite, da sem njegov zadnji projekt s tem nenavadnim likom. Pojasnil je, da se je že pred časom odločil posloviti od provokativne komedije. Kljub temu je želel posneti še en film o Ali G-ju, saj ga zelo skrbi, v katero smer gre naša družba. Zato je sklenil, da bo prav satira še zadnjič primeren način za komentiranje dogajanja.

Sacha Baron Cohen je zanikal govorice, da pripravlja tretji film o Boratu, še enem od svojih likov.