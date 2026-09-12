Znani Slovenci na poznem oddihu: takole so uživali pred koncem poletja (Suzy)

Prav ob poslavljanju je poletje včasih najslajše. Tega se zavedajo tudi znani Slovenci, ki pred vstopom v hladnejši del leta izkoriščajo zadnje tople dni za nepozabna doživetja.
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Aljoša Bagola z družino. FOTOGRAFIJE: osebni arhiv/Instagram, Facebook
Vroči poletni meseci so namenjeni sprostitvi in uživanju. Takrat vsakdanje obveznosti odrinemo na stran, izklopimo glavo ter se prepustimo pustolovščinam in doživljanju sveta z vsemi čuti. A ker je vsega lepega enkrat konec, prekmalu potrka na vrata september, ki nas neusmiljeno vrača v rutino. Prav ob poslavljanju pa je poletje včasih najslajše. Tega se zavedajo tudi znani Slovenci, ki pred vstopom v hladnejši del leta izkoriščajo zadnje tople dni za nepozabna doživetja.
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