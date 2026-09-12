Znani Slovenci na poznem oddihu: takole so uživali pred koncem poletja (Suzy)

SLOVO OD POLETJA

Prav ob poslavljanju je poletje včasih najslajše. Tega se zavedajo tudi znani Slovenci, ki pred vstopom v hladnejši del leta izkoriščajo zadnje tople dni za nepozabna doživetja.

Vroči poletni meseci so namenjeni sprostitvi in uživanju. Takrat vsakdanje obveznosti odrinemo na stran, izklopimo glavo ter se prepustimo pustolovščinam in doživljanju sveta z vsemi čuti. A ker je vsega lepega enkrat konec, prekmalu potrka na vrata september, ki nas neusmiljeno vrača v rutino. Prav ob poslavljanju pa je poletje včasih najslajše. Tega se zavedajo tudi znani Slovenci, ki pred vstopom v hladnejši del leta izkoriščajo zadnje tople dni za nepozabna doživetja. Solza za slovo »Kar naenkrat je vse v vzvratnem ogledalu. Vzvratne so misli, ki silijo nazaj in nočejo domov. Frfotajo med ...