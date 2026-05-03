Slavni ob nedeljah: ko počitek postane obveznost (Suzy)

SVETI ČAS ZASE

Zadnji dan v tednu ima za Slovence skoraj mitološki status.

Z družino Nuša Derenda nedeljo dojema kot čas za bližino in umirjene trenutke. Priložnosti za družinsko kosilo je več – lahko ga pripravi mama, tašča ali snaha, a najraje ga še vedno skuha sama. Ob njej je tudi njen zanesljivi pomočnik Frenk, zato je skupna nedeljska pojedina vedno nekaj posebnega. V ospredju so družina, kakšen dober film in tudi trenutki, ko se rada umakne med vrtne gredice. Skratka, gre za dan ravnotežja in drobnih trenutkov, ki osrečujejo.

Namenjen naj bi bil počitku, a se pogosto spremeni v seznam opravil, ki nam jih med delovnikom ni uspelo dokončati. Med vonjem po goveji juhi in tihim občutkom krivde se odvija drobna osebna drama: si dovoliti mir ali ostati 'priden'? Nekateri nedeljo varujejo kot sveti čas zase, drugi jo nehote spremenijo v še en delovni dan. Pri tem niso prepoznavni obrazi nobena izjema. Izbira srce Boštjan Romih pri številki sedem pogosto pomisli na izlet. Čeprav si želi počitka, ga hitro zanese v načrtovanje novih poti. Prizna, da težko miruje in si včasih naloži preveč, a se tega tudi zaveda. »Tako pač ...