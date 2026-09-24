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SUZY KUHA

Slive v glavni vlogi: Sočni recepti za konec poletja (Suzy)

Če ste se svežih sliv naveličali, imamo za vas nekaj slastnih idej, kako jih pametno porabiti in ob tem razvajati brbončice.
Slivov kolač

Slivov kolač

Šmorn iz pečice s slivami

Šmorn iz pečice s slivami

Slivov drobljenec

Slivov drobljenec

Zavitek s slivami in maskarponejem

Zavitek s slivami in maskarponejem

Fresh ripe blue plums on plate, wooden table

Fresh ripe blue plums on plate, wooden table

Slivov kolač
Šmorn iz pečice s slivami
Slivov drobljenec
Zavitek s slivami in maskarponejem
Fresh ripe blue plums on plate, wooden table
FOTO: Odprta kuhinja, Getty Images
 24. 9. 2026 | 06:00
6:36
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Smo sredi sezone sočnih sadežev, ki poleg sladkega okusa ponujajo tudi obilico koristnih snovi. Bogate so z vlakninami, vsebujejo vitamine, minerale in antioksidante ter so dobrodošla popestritev vsakodnevne prehrane. Če ste se svežih sliv naveličali, imamo za vas nekaj slastnih idej, kako jih pametno porabiti in ob tem razvajati brbončice. Dober tek!

Sočen slivov kolač z jogurtom

Sestavine:

* 300 g sliv

* 250 g moke

* 3 jajca

* 180 g sladkorja

* 120 g masla

* 150 ml navadnega jogurta

* 1 vrečka pecilnega praška

* 1 vrečka vanilin sladkorja

* naribana lupinica 1 limone

* sladkor v prahu za posip

Priprava:

1. Pečico segrejemo na 180 stopinj Celzija. Slive operemo, razpolovimo, odstranimo koščice in jih narežemo na četrtine.

2. Jajca, sladkor in vanilin sladkor stepamo toliko časa, da dobimo svetlo in nekoliko penasto zmes. Dodamo jogurt in stopljeno, nekoliko ohlajeno maslo ter premešamo.

3. Moko zmešamo s pecilnim praškom in jo postopoma vmešamo v mokre sestavine. Na koncu dodamo še drobno naribano limonino lupinico.

4. Testo vlijemo v pekač, obložen s papirjem za peko. Po vrhu razporedimo četrtine sliv in jih rahlo potisnemo v testo.

5. Kolač pečemo približno 45 minut na 180 stopinj Celzija oziroma toliko časa, da je po vrhu zlato zapečen. Preden ga vzamemo iz pečice, lahko z lesenim zobotrebcem preverimo, ali je sredica pečena.

6. Pustimo, da se ohladi, nato ga potresemo s sladkorjem v prahu in narežemo.

Šmorn iz pečice s slivami
Šmorn iz pečice s slivami

Šmorn iz pečice s slivami

Sestavine za šmorn:

* 3 jajca

* ščepec soli

* 1 vrečka vanilin sladkorja

* 400 ml mleka

* 160 g moke

* 3 žlice olja

Sestavine

za nadev:

* 8 sliv

* 50 g sladkorja

* 50 g drobtin

* 50 g masla

Priprava:

1. Jajca stepemo, dodamo sol in vanilin sladkor. Med mešanjem počasi prilijemo mleko, nato postopoma vmešamo moko, da nastane gladka masa brez grudic. Na koncu dodamo še olje. Zmes vlijemo v pekač, obložen s peki papirjem.

2. Slive operemo, odstranimo koščice in narežemo na majhne kocke. Potresemo jih po zmesi v pekaču in pečemo na 200 stopinj Celzija približno 20 minut.

3. Na ponvi pražimo sladkor in drobtine 2 minuti, nato dodamo maslo in pražimo še od 2 do 3 minute, da postanejo zlato rjave.

4. Pečen šmorn ohladimo, narežemo na koščke in posujemo z drobtinami.

Slivov drobljenec
Slivov drobljenec

Slivov drobljenec

Sestavine:

* 800 g čim bolj zrelih sliv

* 50 g svetlega rjavega sladkorja

* žlica masla, cimet

* 2 žlici gina

Drobljenec:

* 250 g moke

* 150 g hladnega masla

* 80 g svetlega rjavega sladkorja

* 80 g temnega rjavega sladkorja

* 50 g mletih mandljev

Priprava:

1. Pečico segrejmo na 200 stopinj Celzija.

2. Slive operemo, odstranimo koščice in narežemo na četrtine.

3. V ponvi jih segrevamo skupaj z nekaj masla, ginom in sladkorjem, poprašene s cimetom. Kuhljamo tako dolgo, da začnejo spuščati sok, nato jih pretresemo v pekač, najbolje model za pite, premera okrog 25 cm.

4. Pripravimo drobljenec: najprej narežemo maslo na koščke in ga med prsti manemo skupaj z navadno moko, da se začnejo oblikovati grudice, nato dodamo še preostale sestavine in manemo naprej, da dobimo drobtine, velike za noht. To lahko opravimo tudi v blenderju, vendar je tam večja nevarnost, da bomo preveč zmleli in bo drobljenec kot mivka.

5. Potresemo po slivah in pečemo približno 30 minut (največ 40), da drobljenec dobi privlačno zlato barvo. Postrežemo s smetano ali vaniljevim sladoledom.

Zavitek s slivami in maskarponejem
Zavitek s slivami in maskarponejem

Zavitek s slivami in maskarponejem

Sestavine:

* 6 listov vlečenega testa

* 100 g masla, od 3 do 4 žlice mleka

* 350 g sliv

* 400 g maskarponeja

* jajce

* 2 poravnani žlici pšeničnega zdroba

* 2 žlici rjavega sladkorja

* 15 g sladkorja, zavitek vanilin sladkorja

* žlička bio limonine lupinice

Priprava:

1. Slive izkoščičimo, razpolovimo. Če so večje, jih lahko narežemo na 4 dele. Dodamo 2 žlici rjavega sladkorja in premešamo.

2. Jajce stepemo s sladkorjem in vanilin sladkorjem.

3. Maskarpone kremasto zmešamo, nato primešamo sladko stepeno jajce, pšenični zdrob in lupinico limone.

4. Pripravimo vlečeno testo: prvi list premažemo z raztopljenim maslom, pomešanim z nekaj žlicami mleka. Nanj položimo drugi list.

5. Tretjega posebej premažemo čez polovico ter samo prepognemo po dolžini in z njim podaljšamo testo za štrudelj. Tako bomo dobili daljši trak iz dveh plasti testa.

6. Na prvo tretjino testa položimo polovico nadeva in polovico sliv. Zavijemo v štrudelj, stranska robova zavijemo navznoter.

7. Ponovimo s preostalim testom in nadevom.

8. Štrudlja položimo v pekač, obložen s papirjem za peko, premažemo s preostalim maslom in mlekom ter pečemo v pečici, segreti na 180 stopinj, 25 do 30 minut.

 

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