PLAVI ORKESTAR SE VRAČA

Slovenija je za Lošo drugi dom (Suzy)

Le redkim skupinam uspe, da jih občinstvo po štirih desetletjih pričaka s takšnim navdušenjem kot Plavi orkestar. Njihovi koncerti so preplet mladostnih spominov, dobro znanih refrenov in glasbenega zanosa, ki ga frontman Saša Lošić očitno še ni izgubil. Prav posebno mesto v njegovi zgodbi ima Slovenija, ki je z leti postala njegov drugi dom.

Galerija Lošića s Slovenijo povezujejo številna prijateljstva in dolgoletna ljubezen.

A. K., foto Aljoša Rebolj, Jure Eržen, arhiv skupine

Ko je leta 1985 Igor Vidmar povabil Plavi orkestar na festival Novi rock v ljubljanske Križanke, je marsikoga presenetil. Tam so namreč nastopali predvsem alternativni in punkovski glasbeniki, mladi Sarajevčani pa so bili že ljubljenci množic. Njihov nastop je napovedal takrat mladi Jonas, nato je približno tristo punkerjev začelo vzklikati »Raus! Raus!«. Saša Lošić - Loša se burnega sprejema danes spominja z nasmehom, saj so nekateri takratni nasprotniki pozneje postali njegovi prijatelji. Še istega leta so napolnili Halo Tivoli in si utrdili posebno mesto pri slovenskem občinstvu. ... Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu →