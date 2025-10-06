Slovenska igralka srečna in delavna v Španiji (Suzy)

V Sloveniji diši po jeseni, a v Madridu, kjer z možem Raymundom Puyolom že nekaj let živi igralka Vesna Kuzmić, ki je navdušila v nanizanki Reka ljubezni, je poletno vroče. »Mesto se je po avgustu znova prebudilo, saj takrat vsi pobegnejo na počitnice. Avgusta sem bila doma v Sloveniji, kjer smo s Petrom Bratušo snemali film Gajin svet 3, v katerem igram medicinsko sestro.« Ekipa je bila čudovita, energija na snemanju taka, da je bilo res veselje ustvarjati. »Madrid imam rada, a Slovenijo bom vedno pogrešala. Zato sem vesela, da lahko še vedno sodelujem pri domačih projektih, saj sem v Ljubljani prej, če letim iz Španije, kot z vlakom iz Kopra,« se smeji.

V novem filmu poljskega režiserja Macieja Kawulskega Dziki, ki bo premiero doživel januarja 2026, igra mamo glavnega junaka. To je prvi poljski film, posnet v velikem formatu. »Ponosna sem na to, da sem lahko del tega projekta. V septembru sem posnela še glavno vlogo v kratkem filmu španskega igralca in režiserja Manuja Cuevasa 07: 59. Zgodba je postavljena v distopični svet, kjer moj lik išče pot do svobode in lastne identitete. Zelo sem hvaležna, da so me Španci tako lepo sprejeli medse,« pove Vesna.