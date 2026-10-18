Slovenska moda brez kalupov: bodimo svoji! (Suzy)

Ko na modni brvi ni prostora le za vnaprej določene mere, pričakovane silhuete in ustaljene lepotne ideale, ampak za posebnosti, raznolikost in vse tisto, zaradi česar je vsak človek edinstven. Prav takšno sporočilo je letos odmevalo na Ljubljanskem tednu mode, ki je v svoji sedemnajsti izvedbi ponudil izjemno raznolik pogled na sodobno slovensko modno ustvarjalnost.

V Marmorni dvorani Gospodarskega razstavišča so se štiri dni prepletali drzni kroji, presenetljive barvne kombinacije ter modeli različnih telesnih postav, višine in barve kože. A največji dosežek letošnjega LJFW ni bil zgolj v tem, kar smo videli na modni brvi, temveč predvsem v sporočilu, da se domača moda vse bolj zaveda svoje moči. Da zna biti samosvoja, odprta in samozavestna. In da je njena prihodnost toliko obetavnejša, kolikor pogumneje ostaja zvesta sebi.

V zaodrju ni manjkalo ganljivih trenutkov, saj je Barbara Franjić, ustvarjalka znamke Patricia Pie, med nastajanjem kolekcije doživela globoko osebno izgubo.

Nika Veger se je udobno namestila med mamo Majo Štamol Droljc in njeno hčerko Žani.

Draž je z nitkami in neonskimi lučmi pričaral pravo pravljico.

Pod odlične pričeske se je podpisala vrhunska Aska Kajtazović s svojo ekipo.

Manekenka Amalja se je pod spretnimi prsti vizažistov v hipu prelevila v pegasto dekle.

Benjamin iz Južnega Sudana je v kolekciji Matica Velerja navdušil s podobo, ki je spominjala na sončnega boga.

Den Baruca in Melinda Rebrek sta angela v ozadju, brez katerih teden mode ne bi bil takšen, kot ga poznamo.

Za ličenje so tokrat poskrbeli najboljši slovenski mojstri ličenja, z Vanjo Djuran in Empero iz Leposlave na čelu.

Goga Šiftar je poskrbela, da so bili tudi roboti modno dovršeni.

Nina Barbara Gorenjak je s spektakularno predstavo sklenila letošnji Ljubljanski teden mode.

Po modni pisti so se sprehodile tako manekenke, starejše od 50 let, kot najmlajše, ki štejejo komaj nekaj let.

Mama Zlata in hči Lara Zavašnik sta premierno predstavili novo kolekcijo znamke Sens.