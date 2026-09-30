Slovenski novinar in urednik iskreno: Rak me je naučil živeti drugače (Suzy)

ODKRITO SPREGOVORIL

Diagnoza raka želodca ga je čez noč ustavila, prisilila v premislek in korenito spremembo življenjskega ritma.

Že desetletja je eden najprepoznavnejših televizijskih obrazov. Naklonjenost gledalcev si je pridobil predvsem z zgodbami o 'malih' ljudeh, tokrat pa je odkrito spregovoril o svoji. Diagnoza raka želodca ga je čez noč ustavila, prisilila v premislek in korenito spremembo življenjskega ritma. Med okrevanjem je znova odkril ljubezen do slikanja, glasbe in morja ter spoznal, da je včasih največja zmaga prav to, da se naučimo živeti drugače. Boštjan Veselič se po zahtevnem zdravljenju vrača v vsakdanji ritem. »Zdaj sem odlično in se počasi vračam na delo. Pred dobrim letom ni bilo tako. Na ...