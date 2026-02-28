  • Delo d.o.o.
SMRT V DRUŽINI

Slovenski pevec žaluje, izgubil je bližnjo osebo: »Kadar čutim izgubo ...« (Suzy)

Slovo je toliko bolj boleče, ko gre za osebo, ki mu je stala ob strani od rojstva.
Gašper se je z globokimi mislimi poslovil od ljubljenega dedka.
Gašper se je z globokimi mislimi poslovil od ljubljenega dedka.
R.S., foto osebni arhiv/instagram
 28. 2. 2026 | 16:40
1:07
A+A-

Tako srčno in občuteno, kot zna v svojih pesmih Gašper Rifelj povezati note in verze, tako globoko zdaj doživlja tudi svoj osebni trenutek tišine. Glasbenik, ki se je občinstvu zasidral v spomin s plesom, ki ga je povezal z njegovo življenjsko sopotnico, je pred kratkim sporočil, da žaluje za občudovanim dedkom. Bližina domačih mu ogromno pomeni, zato ne preseneča, da je strašansko navezan na vsakega člana posebej. Tiho slovo prednikov je toliko bolj boleče, ko gre za osebo, ki mu je stala ob strani od rojstva. »Družina je moj kompas. Kadar čutim izgubo, me glasba opomni, da smo za vselej povezani. Spomini nas ne bogatijo, ker nas spominjajo na minljivost, temveč nas opominjajo, da vsak nov dan prinaša priložnost za izkazovanje ljubezni sebi in drugim,« je užaloščeno sporočil.

Hvaležen je, da ga je podpiral od mladih nog.
Hvaležen je, da ga je podpiral od mladih nog.

