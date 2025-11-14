Slovenski reprezentant družino preselil na Japonsko (Suzy)

Družina 29-letnega odbojkarja začenja novo življenjsko poglavje. Slovenski reprezentant Jan Kozamernik se je po dveh letih igranja v italijanskem Trentinu z ženo Urško in še ne eno leto starim sinom Leonom preselil na Japonsko, kjer je podpisal pogodbo s klubom Great Bears v Tokiu.

V novem domu jih je pričakal plakat dobrodošlice.

Spletne prijatelje na instagramu je razveselil z galerijo prikupnih fotografij, ki so nastale pred enim mesecem, ko se je družina preselila na drug konec sveta. »Oktobrske stvari oziroma selitev družine na Japonsko,« je ob posnetkih zapisal odbojkar. Z objavo je še pokazal, v koliko kovčkov je tričlanska družina spakirala stvari za selitev, prav tako je bil navdušen nad plakatom dobrodošlice, ki ga je pričakal v novem domu, delil pa je tudi nekaj utrinkov mestnega utripa, japonske hrane in razkril, da prosti čas z družino najraje raziskujejo novo okolje.