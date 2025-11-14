  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NOVO ŽIVLJENSKO POGLAVJE

Slovenski reprezentant družino preselil na Japonsko (Suzy)

Spremembe Jana Kozamernika.
Družinica se v japonski prestolnici odlično počuti. Foto: osebni arhiv/instagram
Družinica se v japonski prestolnici odlično počuti. Foto: osebni arhiv/instagram
A. K.
 14. 11. 2025 | 13:00
1:00
A+A-

Družina 29-letnega odbojkarja začenja novo življenjsko poglavje. Slovenski reprezentant Jan Kozamernik se je po dveh letih igranja v italijanskem Trentinu z ženo Urško in še ne eno leto starim sinom Leonom preselil na Japonsko, kjer je podpisal pogodbo s klubom Great Bears v Tokiu.

V novem domu jih je pričakal plakat dobrodošlice.
V novem domu jih je pričakal plakat dobrodošlice.

Spletne prijatelje na instagramu je razveselil z galerijo prikupnih fotografij, ki so nastale pred enim mesecem, ko se je družina preselila na drug konec sveta. »Oktobrske stvari oziroma selitev družine na Japonsko,« je ob posnetkih zapisal odbojkar. Z objavo je še pokazal, v koliko kovčkov je tričlanska družina spakirala stvari za selitev, prav tako je bil navdušen nad plakatom dobrodošlice, ki ga je pričakal v novem domu, delil pa je tudi nekaj utrinkov mestnega utripa, japonske hrane in razkril, da prosti čas z družino najraje raziskujejo novo okolje.

 

Več iz teme

JaponskaJan KozamernikodbojkaSuzy
ZADNJE NOVICE
13:14
Bulvar  |  Domači trači
ODPOVEDANO

Basijeva žena Nastja sporočila slabo novico (FOTO)

Svojim oboževalcem se zahvaljuje za razumevanje.
14. 11. 2025 | 13:14
13:00
Bulvar  |  Suzy
NOVO ŽIVLJENSKO POGLAVJE

Slovenski reprezentant družino preselil na Japonsko (Suzy)

Spremembe Jana Kozamernika.
14. 11. 2025 | 13:00
12:58
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POMAHAJTE V SLOVO LEPI JESENI

Domača naloga za vikend: poiščite bunde in kape, prihaja prava zima

V prihodnjih dveh tednih nas čaka pestro vreme, tudi sneg, kažejo najnovejši meteorološki podatki.
14. 11. 2025 | 12:58
12:53
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU KOPER

Policisti iščejo voznico, ki je deklici (14) zapeljala čez stopalo

Zgodilo se je v četrtek okoli 11.30 v bližini Srednje tehnične šole v Kopru.
14. 11. 2025 | 12:53
12:45
Novice  |  Slovenija
GODBE SO DUŠA SLOVENSKIH KRAJEV

Tradicionalno srečanje godbenikov Dolenjske in Bele krajine: prijatelji v notah in ritmu (FOTO)

Glasbeniki povezujejo generacije in prijatelje ter širijo dobro voljo.
Milan Glavonjić14. 11. 2025 | 12:45
12:32
Bulvar  |  Šokkast
NORE SANJE

Nekdanja POP-ova zvezdnica razkrila, kako poskrbi za nore sanje: V posteljo vedno vzame ... (VIDEO)

Njena skrivnost je dragocena.
14. 11. 2025 | 12:32

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPREDNO

Na Duplici že več kot 40 let ustvarjajo nekaj posebnega

Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
11. 11. 2025 | 08:48
Promo
Novice  |  Slovenija
VIRUTALNI STREŽNIKI

Slovensko podjetje, ki že 25 let kraljuje spletu

Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
27. 10. 2025 | 11:56
Promo
Novice  |  Slovenija
Praznično obdarovanje

Ne veste, kaj podariti za božično-novoletne praznike?

Iščete novoletna darila, ki bodo pustila večen pečat? Podarite unikatne izdelke, ročno izdelane v Sloveniji, s certifikatom kakovosti in zgodbo, ki se dotakne.
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 14:12
Promo
Novice  |  Slovenija
ONAPLUS PODKAST

Plesna revolucija: nova pot za obvladovanje Parkinsonove bolezni

Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo v podkastu Onaplus pripravili posebno epizodo, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
12. 11. 2025 | 09:05
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Plače v Sloveniji

Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
Promo Slovenske novice13. 11. 2025 | 10:21
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Napitki

Kako pripraviti popoln jesensko-zimski napitek, ki bo pogrel vašo dušo?

Ko hladnejši dnevi potrkajo na vrata, si vsi zaželimo nekaj več topline. Nič ne pogreje bolj kot skupni trenutki ob skodelici toplega kakava.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Slovenija na 108. mestu med najbolj napadanimi državami

Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
10. 11. 2025 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zdravje zob

Miti o zobnih vsadkih: kaj je res in kaj ne?

Zakaj se zmote o zobnih vsadkih še vedno pojavljajo in kaj o njih pravita strokovnjaka iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA?
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:30
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Tudi Slovenci smo dobili nove priložnosti za naložbe

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE

V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
3. 11. 2025 | 08:54
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IDEJA ZA ODDIH

Ko zdravljenje postane trenutek popolne sprostitve

Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
10. 11. 2025 | 13:42
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VINSKA DOŽIVETJA

TOP ideje za vrhunska doživetja

Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
13. 11. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
Vrtnarjenje

Vse, kar moraš urediti na vrtu pred zimo

Pripravi svoj vrt na zimo z našimi praktičnimi nasveti – od trate, grmovnic do komposta, zelenega gnojenja in rastlinjakov. Poskrbi, da bo vrt spomladi v popolni formi!
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Stil
Božična peka

Vabljeni na kuharsko delavnico: Pladenj pisanih božičnih piškotov

S praznično peko lahko letos začnete kar v našem studiu!
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:35
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Popolna lokacija za zimski oddih: vznemirljive vsebine za vse starosti

Snežna alpska prostranstva, številne možnosti za zabavo in sprostitev ter vrhunski hoteli Falkensteiner so to zimo popolna kombinacija!
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 11:57
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:24
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki