Slovo Bonnie Tyler: za vedno je utihnil glas generacij (Suzy)

V starosti 75 let je umrla valižanska pevka Bonnie Tyler, ena najbolj prepoznavnih glasbenih ikon osemdesetih let. Njeni najbližji so v izjavi za javnost zapisali, da se je po zapletih zaradi bolezni poslovila v bolnišnici na Portugalskem. V zadnjih mesecih se je spopadala z resnimi zdravstvenimi težavami, po nujni operaciji črevesja je okrevala v umetni komi. Rodila se je kot Gaynor Hopkins, 8. junija 1951, v kraju Skewen v Walesu. Odraščala je v številčni družini in že kot najstnica pokazala izjemen pevski talent. V glasbeni svet je vstopila sredi sedemdesetih let, svetovno slavo dosegla leta 1977 z uspešnico It's a Heartache, ki je hitro osvojila vrhove svetovnih glasbenih lestvic.

Njena kariera je nov zagon dobila v začetku osemdesetih let, ko je začela sodelovati s producentom Jimom Steinmanom. Leta 1983 je izdala album Faster Than the Speed of Night, na katerem je tudi ena največjih uspešnic vseh časov, Total Eclipse of the Heart. Pesem je postala svetovni fenomen, osvojila vrh ameriških in britanskih glasbenih lestvic ter ji prinesla številne glasbene nagrade. Med njene najbolj znane skladbe sodi tudi ena najbolj prepoznavnih pop-rock uspešnic Holding Out for a Hero. Izstopala je po močnem, hripavem glasu, ki je bil posledica operacije glasilk v sedemdesetih letih in ji je zagotovil edinstveno mesto v svetovni glasbi. Tudi v desetletjih, ki so sledila, je ostala dejavna na glasbeni sceni. Redno je koncertirala po Evropi, nazadnje marca 2026 v Londonu, izdajala nove albume ter nastopala na številnih dobrodelnih in televizijskih prireditvah.

Od leta 1973 je bila poročena z nepremičninskim podjetnikom Robertom Sullivanom. Čeprav nista imela otrok, sta veljala za enega najtrdnejših parov v svetu zabavne industrije. S prepoznavnim glasom, nepozabnimi uspešnicami in izjemno odrsko karizmo je zaznamovala številne generacije poslušalcev. Njene pesmi ostajajo del glasbene zgodovine in bodo še dolgo živele med ljubitelji popa in rocka po vsem svetu.

Leta 2022 je bila za zasluge na področju glasbe imenovana za članico reda britanskega imperija.

Zadnja leta sta z možem, ki je bil njen prvi resni fant, živela v portugalskem mestu Faro.