Po kratki bolezni je v 72. letu starosti umrla igralka Catherine O'Hara. V svetu filma in televizije se je proslavila s številnimi nepozabnimi vlogami. Četrtega marca 1954 v Torontu rojena igralka je bila v katoliški družini irskih korenin najmlajša od sedmih otrok. Od mladih nog je kazala izjemen smisel za humor, njena pot do mednarodne prepoznavnosti se je začela v sedemdesetih letih, ko se je pridružila kanadskemu satiričnemu televizijskemu programu Second City Television in se izkazala s talentom za improvizacijo ter parodijo. V filmskem svetu se je uveljavila v osemdesetih, predvsem z vlogo v črni komediji režiserja Martina Scorseseja Idiotska noč iz leta 1985 in leto pozneje v komediji Mika Nicholsa Ko boli srce, v kateri je zaigrala z Jackom Nicholsonom in Meryl Streep. Sledila je vloga v komični grozljivki Tima Burtona Beetlejuice z enim njenih najbolj prepoznavnih nastopov, ki ga je ponovila v nadaljevanju leta 2024. Leta 1990 in 1992 je v uspešnici Sam doma upodobila Kate McAllister, mamo nagajivega Kevina, ki ga je igral Macaulay Culkin. Nedavno se je udeležila slovesnosti, kjer je njen filmski sin dobil zvezdo na pločniku slavnih v Hollywoodu.

Ena njenih najodmevnejših vlog v zadnjem času je bila Moira Rose v seriji Schitt's Creek, ki je nastajala med letoma 2015 in 2020. Ta je postala kultni lik in njen značilni naglas, čudaška modna izbira in komični dialogi so jo utrdili kot eno najbolj prepoznavnih igralk sodobne komedije. Za svojo prepričljivo, pretirano in absurdno upodobitev ekscentrične nekdanje filmske zvezdnice je prejela številne nagrade, vključno z emmyjem in zlatim globusom. V zakonu z Bojem Welchem sta se ji rodila sin in hči, ki ju par nikoli ni izpostavljal. Njena kariera je trajala več kot štiri desetletja. Tudi zaradi glasovnih vlog v animiranih filmih kot so Mali piščanček, Za živo mejo in Hiša pošast velja za eno najpomembnejših kanadskih igralk, ki je s svojim edinstvenim slogom sooblikovala filmski in televizijski svet.

S produkcijskim oblikovalcem in umetniškim direktorjem Bojem Welchem sta se poročila leta 1992.

Igrala je v štirih filmih režiserja Christopherja Guesta, nazadnje v satiri For Your Consideration.