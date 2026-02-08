  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
IGRALSKA LEGENDA

Slovo Catherine O'Hara: nasmejala je generacije (Suzy)

V filmskem svetu se je uveljavila v osemdesetih letih prejšnjega stoletja.
O filmu Sam doma je dejala, da je popoln in da so bili otroci v njem čudoviti.

O filmu Sam doma je dejala, da je popoln in da so bili otroci v njem čudoviti.

S produkcijskim oblikovalcem in umetniškim direktorjem Bojem Welchem sta se poročila leta 1992.

S produkcijskim oblikovalcem in umetniškim direktorjem Bojem Welchem sta se poročila leta 1992.

Igrala je v štirih filmih režiserja Christopherja Guesta, nazadnje v satiri For Your Consideration.

Igrala je v štirih filmih režiserja Christopherja Guesta, nazadnje v satiri For Your Consideration.

Na družbenih omrežjih so se od nje poslovile številne zvezde, tudi Macaulay Culkin in Meryl Streep.

Na družbenih omrežjih so se od nje poslovile številne zvezde, tudi Macaulay Culkin in Meryl Streep.

O filmu Sam doma je dejala, da je popoln in da so bili otroci v njem čudoviti.
S produkcijskim oblikovalcem in umetniškim direktorjem Bojem Welchem sta se poročila leta 1992.
Igrala je v štirih filmih režiserja Christopherja Guesta, nazadnje v satiri For Your Consideration.
Na družbenih omrežjih so se od nje poslovile številne zvezde, tudi Macaulay Culkin in Meryl Streep.
M. F., Foto: Profimedia
 8. 2. 2026 | 17:00
2:20
A+A-

Po kratki bolezni je v 72. letu starosti umrla igralka Catherine O'Hara. V svetu filma in televizije se je proslavila s številnimi nepozabnimi vlogami. Četrtega marca 1954 v Torontu rojena igralka je bila v katoliški družini irskih korenin najmlajša od sedmih otrok. Od mladih nog je kazala izjemen smisel za humor, njena pot do mednarodne prepoznavnosti se je začela v sedemdesetih letih, ko se je pridružila kanadskemu satiričnemu televizijskemu programu Second City Television in se izkazala s talentom za improvizacijo ter parodijo. V filmskem svetu se je uveljavila v osemdesetih, predvsem z vlogo v črni komediji režiserja Martina Scorseseja Idiotska noč iz leta 1985 in leto pozneje v komediji Mika Nicholsa Ko boli srce, v kateri je zaigrala z Jackom Nicholsonom in Meryl Streep. Sledila je vloga v komični grozljivki Tima Burtona Beetlejuice z enim njenih najbolj prepoznavnih nastopov, ki ga je ponovila v nadaljevanju leta 2024. Leta 1990 in 1992 je v uspešnici Sam doma upodobila Kate McAllister, mamo nagajivega Kevina, ki ga je igral Macaulay Culkin. Nedavno se je udeležila slovesnosti, kjer je njen filmski sin dobil zvezdo na pločniku slavnih v Hollywoodu.

Ena njenih najodmevnejših vlog v zadnjem času je bila Moira Rose v seriji Schitt's Creek, ki je nastajala med letoma 2015 in 2020. Ta je postala kultni lik in njen značilni naglas, čudaška modna izbira in komični dialogi so jo utrdili kot eno najbolj prepoznavnih igralk sodobne komedije. Za svojo prepričljivo, pretirano in absurdno upodobitev ekscentrične nekdanje filmske zvezdnice je prejela številne nagrade, vključno z emmyjem in zlatim globusom. V zakonu z Bojem Welchem sta se ji rodila sin in hči, ki ju par nikoli ni izpostavljal. Njena kariera je trajala več kot štiri desetletja. Tudi zaradi glasovnih vlog v animiranih filmih kot so Mali piščanček, Za živo mejo in Hiša pošast velja za eno najpomembnejših kanadskih igralk, ki je s svojim edinstvenim slogom sooblikovala filmski in televizijski svet.

S produkcijskim oblikovalcem in umetniškim direktorjem Bojem Welchem sta se poročila leta 1992.
S produkcijskim oblikovalcem in umetniškim direktorjem Bojem Welchem sta se poročila leta 1992.

Igrala je v štirih filmih režiserja Christopherja Guesta, nazadnje v satiri For Your Consideration.
Igrala je v štirih filmih režiserja Christopherja Guesta, nazadnje v satiri For Your Consideration.

Na družbenih omrežjih so se od nje poslovile številne zvezde, tudi Macaulay Culkin in Meryl Streep.
Na družbenih omrežjih so se od nje poslovile številne zvezde, tudi Macaulay Culkin in Meryl Streep.

Več iz teme

Catherine O'Haraslovosmrtigralka
ZADNJE NOVICE
16:17
Šport  |  Tekme
SPEKTAKULARNI ELEMENT

Olimpijske igre v znamenju drzne novosti: ameriški drsalec piše zgodovino (VIDEO)

Ilia Malinin je zgodovinsko debitiral na olimpijskih igrah.
8. 2. 2026 | 16:17
15:57
Šport  |  Tekme
FRANCIJI BIATLONSKO ZLATO

Slovenska ekipa v mešani štafeti prišla do najboljše olimpijske uvrstitve, zmagala Francija

Slovenci Anton Vidmar, Lovro Planko, Lena Repinc in Polona Klemenčič so v Anterselvi osvojili 13. mesto.
8. 2. 2026 | 15:57
14:45
Bulvar  |  Tuji trači
RAZKOŠJE

Film Viharni vrh: rekordno število kostumov za Margot Robbie

Obleke so kot iz pravljice in so deloma navdihnjene s slavnimi kostumi iz nepozabne filmske klasike.
8. 2. 2026 | 14:45
14:20
Novice  |  Kronika  |  Doma
NASILJE V DRUŽINI

V Škofji Loki vnuk nasilen do dedka in babice

Odredili so mu prepoved približevanja.
8. 2. 2026 | 14:20
14:10
Šport  |  Tekme
ZOI 2026

Tim Mastnak za nekaj milimetrov po fotofinišu izgubil boj za bronasto medaljo

Branil je srebro iz Pekinga.
8. 2. 2026 | 14:10
13:43
Šport  |  Tekme
ZOI 2026

Ilka Štuhec brez odličja, v joku se je zlomila: »Zadnji dnevi niso bili lahki ...«

Američanka Breezy Johnson je nova zmagovalka ženskega olimpijskega smuka v alpskem smučanju.
8. 2. 2026 | 13:43

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
Promo
Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
Promo
Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki