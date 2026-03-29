Slovo Chucka Norrisa: neomajni junak in spletni fenomen (Suzy)

V sedeminosemdesetem letu starosti se je za vedno poslovil Carlos Ray Norris, bolj znan kot Chuck Norris. »Živel je z vero, poslanstvom in neomajno predanostjo ljudem, ki jih je imel rad. Z delom, disciplino in prijaznostjo je bil v navdih mnogim po vsem svetu,« je v izjavi za javnost zapisala njegova družina. Umrl je mirno, obdan z najbližjimi.

Norris se je rodil v Oklahomi, kjer je odraščal v revni družini in se po srednji šoli pridružil marincem. Vzdevek Chuck je dobil v oporišču v Južni Koreji, kjer je začel trenirati borilne veščine. Ko so ga leta 1962 častno odpustili iz vojske, je odprl telovadnico, iz katere je zrasla veriga, kjer so vadile številne zvezde, med njimi Priscilla Presley in Steve McQueen, ki ga je nagovoril k igranju. Prvič je v filmu z manjšo vlogo nastopil leta 1968, preboj je ob Bruceu Leeju dosegel leta 1972 v filmu Na zmajevi poti. Sledile so uspešnice Samotni volk McQuade, Pogrešani v boju, Zakon molka, Invazija Američanov in Enota Delta. Leta 1993 je na male zaslone prišla serija Teksaški mož postave, v kateri je v devetih sezonah upodabljal policista Cordella Walkerja, ki z mešanico borilnih veščin in neomajne etike premaguje kriminal. Zadnja leta je nastopal redko, nazadnje v filmu Zombie Plane, ki bo na ogled letos.

Postal je tudi spletni fenomen: družbena omrežja so polna šal o njegovi neuničljivosti, ki so utrdile njegov status popkulturne ikone. Najljubše šale na svoj račun je zbral v knjižici z izvirnim naslovom The Official Chuck Norris Fact Book. »Za nekatere, ki ne vedo veliko o borilnih veščinah ali moji filmski karieri, a so odraščali ob Teksaškem možu postave, imam skoraj mitski status superjunaka, kar mi je v čast in ponos,« je v predgovoru zapisal mož in oče petih otrok. Poročen je bil dvakrat: z Dianne Holechek od leta 1958 do 1989 in od leta 1998 z Geno O'Kelley. Iz prvega zakona ima dva sinova, iz zunajzakonske zveze hčerko in dvojčka, prav tako sta se mu v drugem zakonu rodila sin in hči.

Leta 2017 je skupaj z ženo z Ljubljanskega gradu občudoval v zeleno odeto Ljubljano.

Še preden je postal filmska zvezda, je bil večkrat nagrajeni mojster borilnih veščin.