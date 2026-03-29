SLOVO LEGENDE

Slovo Chucka Norrisa: neomajni junak in spletni fenomen (Suzy)

Najljubše šale na svoj račun je zbral v knjižici z izvirnim naslovom The Official Chuck Norris Fact Book.
Serija Teksaški mož postave je z več kot 200 epizodami postala svojevrsten fenomen.
Še preden je postal filmska zvezda, je bil večkrat nagrajeni mojster borilnih veščin.
Z Geno O'Kelley in njunima dvojčkoma na premieri filma Plačanci 2 leta 2012.
Leta 2017 je skupaj z ženo z Ljubljanskega gradu občudoval v zeleno odeto Ljubljano.
M. F., Foto: Profimedia, chucknorris/instagram
 29. 3. 2026 | 17:00
V sedeminosemdesetem letu starosti se je za vedno poslovil Carlos Ray Norris, bolj znan kot Chuck Norris. »Živel je z vero, poslanstvom in neomajno predanostjo ljudem, ki jih je imel rad. Z delom, disciplino in prijaznostjo je bil v navdih mnogim po vsem svetu,« je v izjavi za javnost zapisala njegova družina. Umrl je mirno, obdan z najbližjimi.

Norris se je rodil v Oklahomi, kjer je odraščal v revni družini in se po srednji šoli pridružil marincem. Vzdevek Chuck je dobil v oporišču v Južni Koreji, kjer je začel trenirati borilne veščine. Ko so ga leta 1962 častno odpustili iz vojske, je odprl telovadnico, iz katere je zrasla veriga, kjer so vadile številne zvezde, med njimi Priscilla Presley in Steve McQueen, ki ga je nagovoril k igranju. Prvič je v filmu z manjšo vlogo nastopil leta 1968, preboj je ob Bruceu Leeju dosegel leta 1972 v filmu Na zmajevi poti. Sledile so uspešnice Samotni volk McQuade, Pogrešani v boju, Zakon molka, Invazija Američanov in Enota Delta. Leta 1993 je na male zaslone prišla serija Teksaški mož postave, v kateri je v devetih sezonah upodabljal policista Cordella Walkerja, ki z mešanico borilnih veščin in neomajne etike premaguje kriminal. Zadnja leta je nastopal redko, nazadnje v filmu Zombie Plane, ki bo na ogled letos.

Postal je tudi spletni fenomen: družbena omrežja so polna šal o njegovi neuničljivosti, ki so utrdile njegov status popkulturne ikone. Najljubše šale na svoj račun je zbral v knjižici z izvirnim naslovom The Official Chuck Norris Fact Book. »Za nekatere, ki ne vedo veliko o borilnih veščinah ali moji filmski karieri, a so odraščali ob Teksaškem možu postave, imam skoraj mitski status superjunaka, kar mi je v čast in ponos,« je v predgovoru zapisal mož in oče petih otrok. Poročen je bil dvakrat: z Dianne Holechek od leta 1958 do 1989 in od leta 1998 z Geno O'Kelley. Iz prvega zakona ima dva sinova, iz zunajzakonske zveze hčerko in dvojčka, prav tako sta se mu v drugem zakonu rodila sin in hči.

Več iz teme

Chuck NorrissmrtslovoigralecHollywood
ZADNJE NOVICE
18:32
Bralci
DETEKTORJI KOVIN

Po našem razkritju dogajanja na Gimnaziji Ledina profesorji nad dijake? Očitali naj bi jim, da »krnijo ugled šole«

Njegovo pričevanje kaže na precejšnjo zmedo, to pa še ni vse.
29. 3. 2026 | 18:32
18:20
Bulvar  |  Šokkast
ČUSTVENI ODZIVI

Ganljiva izpoved slovenskega pevca: Glasba lahko reši življenje (VIDEO)

Zgodbe, ki jih slišijo od oboževalcev, so včasih pretresljive.
29. 3. 2026 | 18:20
18:06
Šport  |  Odmevi
SMUČARSKI POLETI

Svet se klanja »dinastiji Prevc«: poglejte, kaj pravijo o zgodovinskih uspehih v Planici (VIDEO)

Dosežki slovenske skakalne družine so sprožili val navdušenja, ki je močno presegel meje Slovenije.
29. 3. 2026 | 18:06
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Zvezdni odsev: Dan za red, fokus in čustveno jasnost

Nepričakovani obrati in mir v srcu: kaj prinaša ponedeljek, 30. marec 2026
Delo UI29. 3. 2026 | 18:00
17:17
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NEMČIJA

13-letnik umrl po napadu z nožem: policija prijela očeta, po navedbah prič je imel »roke prekrite s krvjo«

Policija je sprožila obsežno akcijo in kmalu po dogodku prijela očeta otrok, ki so ga našli približno sto metrov od doma.
29. 3. 2026 | 17:17
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
ODVISNOST

Ni odnosa, ki bi ga alkohol zares izboljšal

Vsakdo bi se moral zavedati zdravstvenih tveganj, ki jih prinaša prekomerno pitje, breme pa nosijo tudi svojci, družba in država.
Ema Bubanj29. 3. 2026 | 17:00

