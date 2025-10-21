Slovo Diane Keaton: težave z zdravjem so poznali le bližnji (Suzy)

Novica, da je 79-letna legenda za vedno odšla, je celo za njene prijatelje prišla kot presenečenje. V zadnjih mesecih so bili ob njej le njeni najožji družinski člani, ki so se odločili za popolno zasebnost, je poročal medij People. Priznana igralka, režiserka in producentka, ki je že kot otrok rada nastopala ter oboževala filme in zvezde, kot sta bili Katharine Hepburn in Ginger Rogers, se je poslovila v krogu najdražjih.

Kot Diane Hall se je rodila v Los Angelesu, pozneje si je, da se je izognila zamenjavi z drugo igralko z istim imenom v igralski cehovski zvezi, nadela priimek Keaton.

Hčerko Dexter je posvojila leta 1996, ko je bila stara 50 let, sina Duka leta 2001.

Kariero je začela leta 1968 na gledališkem odru v broadwajski uprizoritvi muzikala Lasje. Naslednje leto je bila nominirana za nagrado tony za najboljšo stransko igralko v komediji Zaigraj še enkrat, Sam. Na filmskem platnu je prepoznavnost dosegla kot Kay Adams v filmski trilogiji Francisa Forda Coppole Boter. Pogosto je sodelovala z Woodyjem Allenom, prvič v filmski priredbi igre Zaigraj še enkrat, Sam. Njuna naslednja skupna filma, Povampirjeni Miles in Ljubezen in smrt, sta jo uveljavila kot komično igralko, četrti Annie Hall iz leta 1977, ji je prinesel oskarja za najboljšo igralko. V nadaljevanju kariere je blestela v filmih Manhattan, Rdeči, Nevesta v belem in Ljubim te do neba. Preizkusila se je tudi kot režiserka in producentka, ustvarjala dokumentarce in se ukvarjala s fotografijo.

Za svoje delo je prejela oskarja, zlati globus, nagrado bafta in ameriško filmsko nagrado za življenjsko delo. Nikoli se ni poročila, a je bila večkrat v središču pozornosti zaradi zvez s slavnimi moškimi, med drugim z Warrenom Beattyjem, Woodyjem Allenom in Alom Pacinom.

Na rdeči preprogi je bila nazadnje septembra 2023, na newyorškem tednu mode.

Posvojila je dva otroka, hčerko Dexter in sina Duka, ter večkrat poudarila, da ji je materinstvo odprlo novo dimenzijo življenja. V zadnjih letih se je umaknila iz javnosti, pred kratkim je na presenečenje mnogih dala v prodajo sanjski dom, ki ga je po nakupu po svojih željah prenavljala skoraj desetletje in o tem napisala knjigo z naslovom Hiša, ki jo je zgradil pinterest (The House That Pinterest Built). Za seboj tako pušča bogato zapuščino in neizbrisen pečat v zgodovini filma ter na drugih področjih.