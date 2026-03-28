Slovo Ilke Štuhec: Še bom osrečevala ljudi (Suzy)

LEGENDARNA ŠPORTNICA

Mariborčanka je na krilih starševske ljubezni postavila temelj pristopu, ki v surovo moški nadvladi daje upanje, da se lahko po drugačni poti povzpneš med najboljše.

S preudarno žensko vizijo sta mama in hči združili družinsko dinamiko z delovnim okoljem. Preizkusili sta blišč in bedo belega cirkusa, se zapisali v zgodovino in nas navduševali celo v najtežjih trenutkih. Poslednji spust po zaledenelih strminah je na naših licih zarisal sled ganjenosti. Peneči se mehurčki se tokrat niso cedili od zmagoslavja, temveč kot simbol poklona dragoceni preteklosti in vznemirljivi prihodnosti. Neskončno jo imam rada in brez sprenevedanja priznam, da je mama zakon. »Tvoja zgodba je ena redkih, ki jih ljudje ne spremljajo le s pogledom, ampak z vsemi čutili, saj nosi ...