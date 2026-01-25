Slovo Tereze Kesovija: Pela bom, dokler bom živa (Suzy)

Najtežje je bilo sprejeti, da telo ne zmore več, glas pa ji še vedno služi. Z njim je več kot pol stoletja navduševala poslušalstvo po celotni balkanski regiji, dokler je ni ustavilo zdravje. Sedaj bo še zadnjič na treh skrbno izbranih prizoriščih zapela svoje največje zimzelene uspešnice, kar bo zelo čustveno in boleče za zveste oboževalce, še zlasti pa zanjo.

Hudo bo zapeti zadnjo pesem

O Terezi Kesoviji je odveč izgubljati besede. Je zvezda širokega formata, zato je toliko teže dojeti, da je kmalu ne bomo mogli več občudovati na odru. A pred dokončno upokojitvijo bo izvedla poslovilne koncerte v domačem Dubrovniku, Zagrebu in njej strašansko ljubi Ljubljani. »Slovenija je moj drugi dom. Tukaj občutim toplino ljudi, ki je posebej mehka in me v najzahtevnejših trenutkih borbe z boleznijo spodbuja, da se ne predam. Prepevam še lahko, le stati več ne zmorem. Na srečo je občinstvo dovolj razumevajoče, da se ne zmeni za to, ali sedim ali se opiram na palico. Vse, kar si želijo, je, da skupaj zapojemo uspešnice, ob katerih so se stkala premnoga prijateljstva in tudi ljubezni,« je iskrena. »Po operaciji kolena bolečine v sklepih in hrbtenici ne pojenjajo. Vem, da bo neskončno hudo zapeti zadnjo pesem, a vsaj to dolgujem vsem predragim ljudem, ki so me spremljali skozi bogato kariero,« je sporočila Dalmatinka.

Nočem, da mi bolezen prepreči poslednje dejanje.

Že nekaj let je Tereza sicer v pokoju. »Nočem, da mi bolezen prepreči poslednje dejanje. Od nekdaj že ponavljam, da bom pela, dokler bom živa. V mladosti nisem razmišljala, kaj pomeni, ko te enkrat zapusti zdravje in začne pešati telo. Peklensko hudo se je sprijazniti s tem, da ne zmoreš več početi nekaj, kar je dalo smisel življenju. Najpomembneje je, da ničesar ne obžalujem, da s čustvi nikoli nisem barantala in da sem hvaležna za vsak aplavz, tudi zadnjega,« je z markantno barvo glasu dejala ljubljena pevka.

Pri 87 letih se dokončno poslavlja od odrov.