Slovo Violete Tomić: Slovenija ima stockholmski sindrom (Suzy)

»Tako zelo smo se amerikanizirali na vseh področjih, da imamo tudi pri volilni izbiri samo dve opciji – in obe sta samo različni strani istega kovanca. Čas je, da se poslovim. Kandidirala sem zgolj zaradi izjemne podpore ljudi, ki so nam zagotovili skoraj tisoč podpisov,« je zapisala igralka ter od nedavnega tudi pisateljica in s tem naznanila zaključek svoje več kot dvanajstletne politične kariere.

Violeta Tomić se dokončno poslavlja od aktualne politike. FOTO: Leon Vidic

Na svojem profilu na facebooku je teden dni po volitvah sporočila, da je sprejela dobro premišljeno odločitev, da se poslovi od aktualne politike. Kot razlog je navedla, da preprosto ne verjame, da je Slovenija pripravljena na kakršnekoli spremembe na tem področju. Po njenem mnenju raje volimo manjše zlo oziroma zlo, ki nam je znano, kot da bi tvegali z nečim novim. »Celotna Slovenija ima stockholmski sindrom. Kako bi si drugače razlagali to, da potomci izbrisanih iz Fužin volijo prav tistega, ki jih je zmerjal z opankarji in trenirkarji? Kako bi si drugače razlagali, da nekdo, ki javno izjavi 'narod je glup', dobi toliko glasov, da si zagotovi še kako lagodno življenje za naslednja štiri leta? Ob dejstvu, da imamo tudi vmešavanje tujih obveščevalnih služb, CIE in Mosada, se lahko samo vprašamo, koliko smo sploh še svoji,« je kritično izpostavila in dodala, da je po njenem mnenju glavni problem tudi to, da imamo zastarel volilni sistem ter da o kandidatih ne odloča demokracija, ampak strankokracija.

Pot v vojne

»Če bi imeli volivci možnost obkrožiti preferenčni glas, bi lahko vplivali na to, kdo jih bo zastopal v parlamentu. Tako pa stranke sestavljajo liste po kriteriju poslušnosti, kjer se vsako odstopanje od začrtane linije drago plača. Seveda to ni v interesu najmočnejših strank. Naj vas spomnim, da smo na referendumu ob evropskih volitvah izglasovali poleg zakona o prostem končanju življenja in zakona o konoplji tudi spremembo volilnega sistema. Prva dva je vlada popolnoma zapacala, tretjega pa se ni niti dotaknila – ker jim ta sistem ustreza,« je pojasnila in izpostavila: »Žalostno pa je, da nas obe ti opciji vodita v vojne, kajti ob katastrofalni zunanji politiki, ki jo imamo, je to neizogibno – le da bi eni to storili prej, drugi pa pozneje. Ob milijonih, ki jih pošiljamo v Ukrajino, naša oblast ni bila sposobna poskrbeti za varnost svojih državljanov. Vemo, kakšne so razmere v svetu, vendar nihče ni niti pomislil, da bi zgradil kakšno zaklonišče za prebivalce. Zastarela, še jugoslovanska, so popolnoma zaprašena in zanemarjena, nihče ne skrbi zanje, čeprav smo včasih rekli, da bodimo pripravljeni, kot da bo jutri vojna, in delajmo tako, kot da bo sto let mir.«

Leta 2014 je bila na listi Združene levice prvič izvoljena za poslanko. FOTO: Leon Vidic

Poskrbite zase

Za konec je prebivalcem zaželela vso srečo in veliko varnosti ter pozvala: »Poskrbite zase, ker oblast ne bo. Poskrbite za svojo samooskrbo, posadite si gredice z zelenjavo. Če nimate te možnosti, sadite na okenskih policah ali balkonih, kajti hrana bo presneto draga. Tudi če bo na voljo, si je marsikdo ne bo mogel privoščiti, saj veste, kaj se dogaja z nafto,« je še dodala in se poslovila z besedami: »Srečno, Slovenija!«