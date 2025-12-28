Smučarski skakalec Žiga Jelar ima novo: Imejmo se radi prav vsak dan (Suzy)

Kdo pravi, da vrhunski šport in glasba ne gresta z roko v roki? Čeprav Žigo Jelarja Slovenija najbolje pozna kot smučarskega skakalca, ga glasba spremlja že od otroštva. In kljub napornemu in natrpanemu urniku si zanjo vedno in rad vzame čas. Osemindvajsetletnik je tik pred prazniki v svet poslal skladbo z naslovom Smeh in toplina.

Minili sta dve leti, odkar je presenetil s prvencem Brez pravil. Foto: Rok Maver

»Decembra so v ospredju veselje, smeh, radost in predvsem medsebojna toplina. Zelo si želim, da bi bilo vse leto tako, ne le v teh prazničnih dneh, ko se obdarujemo. Z mislijo na to sem napisal novo skladbo,« pravi vrhunski športnik. Upa, da bo njeno sporočilo doseglo čim več ljudi. »Včasih storimo kaj narobe, drugače ali po svoje in moramo si dovoliti in znati odpuščati. V življenju se soočamo s prijetnimi in neprijetnimi situacijami, zato smo včasih prisiljeni obrniti list in iti v novo poglavje, predani in nasmejani,« še doda Žiga, ki s svojo glasbo predvsem sporoča, da v življenju ni časa za predsodke in omejitve.