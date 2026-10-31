Šok za Christino Applegate: napačna diagnoza jo vrača na začetek (Suzy)

Igralka Christina Applegate se je po daljšem premoru zaradi zdravstvenih težav vrnila k snemanju priljubljenega podkasta MeSsy, ki ga vodi skupaj z igralko Jamie-Lynn Sigler. V njem delita svoje življenjske izkušnje, predvsem tiste, povezane z bojem z multiplo sklerozo. Siglerjevi so bolezen diagnosticirali pri dvajsetih letih, Applegatovi leta 2021, ko je bila stara devetinštirideset let.

V eni od zadnjih epizod je Christina razkrila, da so ji takrat postavili napačno diagnozo. »V bolnišnično sobo je vstopila zdravnica in rekla: 'Čestitam, nimate multiple skleroze,'« se je s solznimi očmi spominjala igralka. Priznala je, da je bil njen odziv povsem nepričakovan. Medtem ko so bili vsi okoli nje navdušeni, je sama ob novici občutila globoko razočaranje in zmedenost. Čeprav je izvedela, da morda nima bolezni, ki prizadene osrednje živčevje, se njeno zdravstveno stanje namreč ni izboljšalo. Simptomi, kot so mišična oslabelost, težave z ravnotežjem in otrplost, še naprej močno vplivajo na njeno vsakdanje življenje. Pred tem je vsaj vedela, zakaj je vsak njen dan tako težak, izguba te razlage pa ji je prinesla še več nemira in negotovosti. Novica o napačni diagnozi jo je povsem pretresla. Zato pravi, da se je vrnila na začetek in mora zdaj ugotoviti, kaj se z njenim telesom v resnici dogaja.

»Če dobiš napačno diagnozo, to ne pomeni, da ti je nenadoma bolje. Ni mi bolje, Jamie! Če že kaj, se je moje stanje poslabšalo,« je pojasnila sovoditeljici in dodala, da zdravniki začenjajo nove preiskave, s katerimi želijo končno ugotoviti vzrok njenih hudih zdravstvenih težav. Za igralko je še posebno boleč občutek, da je razočarala skupnost ljudi z multiplo sklerozo. Z leti je namreč postala ena najbolj prepoznavnih slavnih osebnosti, ki so javno spregovorile o življenju s to kronično boleznijo. Podkast, ki ga je začela soustvarjati v začetku leta 2024, je mnogim v podobnih okoliščinah ponudil tolažbo in občutek, da v stiski niso sami.

Christina je letos izdala spomine, v katerih je podrobno opisala, s čim se spopada vsak dan.

Igralki sta podkast začeli ustvarjati leta 2024 in postali prepoznavna obraza, ki ozaveščata o multipli sklerozi.