Šok za Halle Berry: izgubila je skrbništvo nad sinom (Suzy)

Ameriška igralka Halle Berry je mama dveh otrok. Z nekdanjim partnerjem Gabrielom Aubryjem ima osemnajstletno hčer Nahlo, z bivšim možem Olivierjem Martinezom dvanajstletnega sina Macea. Nad slednjim naj bi izgubila skrbništvo, potem ko jo je nekdanji mož obtožil fizičnega in verbalnega nasilja nad dečkom. Po sklepu sodišča naj bi Halle sina lahko videvala dva dneva na teden in vsak drugi konec tedna.

V dokumentih, ki jih je Olivier vložil na sodišče, med drugim navaja resne pomisleke o duševnem zdravju Berryjeve in njenem domnevnem pretiranem uživanju alkohola. Po njegovih navedbah naj bi igralka konec prejšnjega meseca med prepirom, ki ga je sprožila Maceojeva igra z očali za navidezno resničnost, sinu položila roke okoli vratu in ga začela daviti. »Situacija se je zaostrila, vrgla se je na najinega sina in se začela fizično spopadati z njim,« piše v dokumentih. Maceo, ki ima diagnosticirano motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo, blago disleksijo in učne motnje, naj bi poklical očeta in ga prosil, naj pride ponj. Zaradi dogodka naj bi bil travmatiziran in se ne želi vrniti v materin dom. Po navedbah nekdanjega moža to ni bil prvi primer domnevnega nasilja igralke nad sinom, prav tako naj bi mu z izjavami z rasno konotacijo povzročala psihične bolečine.

Halle Berry je prek svoje pravne zastopnice vse obtožbe zavrnila, zahtevo nekdanjega moža pa označila za popolnoma neutemeljeno in namerno zavajajočo. »Obstajajo številni dokazi, vključno z več sodnimi odločbami, ki kažejo, da je Olivier Martinez večkrat kršil sodne odredbe in na škodo mladoletnega sina oviral terapevtske in izobraževalne obravnave, ki jih ta potrebuje, zaradi česar je že nosil pravne posledice,« je za medije povedala igralkina odvetnica in dodala: »Čeprav jo vse skupaj globoko žalosti, moje klientke to ne bo odvrnilo od nadaljnjega boja za sinovo dobrobit, skupaj z zagotavljanjem vse ljubezni in podpore, ki ju potrebuje.«

Sodni boj za skrbništvo nad sinom se bo nadaljeval.

Igralkina starejša hči je z izjavo podprla mamo in zavrnila vse očitke na njen račun.