Sonce v povezavi z Aldebaranom: to je čas jasnosti in odločitev (Suzy)

DUHOVNI NASVET

Vsako leto med 28. in 31. majem Sonce prečka kraljevsko zvezdo Aldebaran, ki prebuja energijo povezovanja z lastnimi potenciali. To je tudi čas, ko se odpira portal Srebrnih zvezdnih vrat.

Na koncu ne gre za to, koga izberete. Gre za to, ali izberete sebe – iskreno, brez dvoma in vračanja nazaj.

Aldebaran je znana kot ena od štirih kraljevskih zvezd. Njeno mesto na našem nebeškem nebu so številne starodavne kulture po vsem svetu dolgo štele za sveto. Aldebaran je varuh vzhodnega neba in naj bi bil vodja vseh zvezd. Je ena najsvetlejših zvezd na našem nočnem nebu. Po šamanski astrologiji je Aldebaran tudi dom portala Srebrnih zvezdnih vrat, ki je vhodna točka za duše, ki potujejo na Zemljo ali se reinkarnirajo nazaj na njej. Ko duše potujejo skozi portal Srebrnih vrat, se kopajo v zaščitni luči Aldebarana, preden se podajo v novo reinkarnacijo. Delo z energijo Aldebarana pomaga ...