Sonja Kramar: »Ne verjamem, da lahko zdravo prehrano gradimo na odrekanju (Suzy)«

BREZGREŠNE SLADICE

Zaradi zdravstvenih težav v mladosti je že zgodaj raziskovala, katera hrana ji ustreza in kako se po njej počuti. Ko je začela ustvarjati brezgrešne sladice, jo je sprva zanimalo predvsem, kako sestavine zamenjati z bolj zdravimi nadomestki, a vedno bolj spoznavala, da zdravje in dobro počutje nista odvisna samo od prehrane.

Na svojih potovanjih po svetu je odkrila ključ za harmonično, avtentično življenje, ki je predpogoj za dolgoživost in zadovoljstvo. Kako ste se začeli ukvarjati z brezgrešnimi sladicami? Z zdravo prehrano sem se začela ukvarjati zelo zgodaj. Kot otrok sem bila pogosto bolna. Imela sem veliko viroz, težave s prebavo, zaradi katerih sem bila tudi v bolnišnici. Kmalu sem začela opažati, da se po določeni hrani počutim bolje, druga mi povzroča težave. Zato sem začela raziskovati, kako lahko jem tako, da se bom dobro počutila. Vendar sem že takrat čutila, da prehrana ni vse. V šoli sem težko ...