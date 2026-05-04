Sonja Poljanšek Škrabec in Nežka Poljanšek: karizmatični in uspešni sestrični (Suzy)

Nežka Poljanšek in Sonja Poljanšek Škrabec sta že od otroštva zelo povezani, obe sta iz malega kraja pot nadaljevali v prestolnici, kjer sta si ustvarili uspešni karieri. Žirovka Nežka je že kot deklica sanjala o poklicu, v katerem bi pomagala ljudem. Po študiju fizioterapije je izkušnje nabirala na področjih fizikalne terapije, rehabilitacije in terapevtske vadbe, z dodatnim izobraževanjem se je specializirala za manualne tehnike. Sodelovala je s številnimi vrhunskimi športniki, med njimi s Tino Maze, Merlene Ottey, Luko Špikom in Marušo Mišmaš Zrimšek.

K njej se po poškodbah zatekajo številni, saj slovi po tem, da ljudi hitro postavi 'nazaj na noge'. Z zdravjem in dobrim počutjem je že desetletja povezana tudi Sonja. Nekdanja košarkarica je bila med pionirkami organiziranih vadb pri nas, njen Sunny Studio je postal sinonim za kakovostno gibanje in celostno dobro počutje. Sestrični ostajata tesno povezani – pogosto sta v stiku in si stojita ob strani. Tem za pogovor jima ne zmanjka, saj poslovni izzivi zahtevajo trdno podporo, ki jo najdeta prav druga v drugi.