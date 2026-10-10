Sophia Bush in Ashlyn Harris: poročili sta se skrivaj (Suzy)

Igralka Sophia Bush in nekdanja profesionalna nogometašica Ashlyn Harris sta se skrivaj poročili že poleti 2025. Sophia je veselo novico razkrila v svojih prihajajočih spominih, podrobnosti intimne poroke sta delili tudi z revijo Vogue. Obred je brez velikega pompa potekal v ameriški zvezni državi New York. Na poroki so bili le njuni najbližji, med njimi tudi Ashlynina otroka, Sloane in Ocean. »Ko pridete v to življenjsko obdobje, začnete ločevati med tem, kaj je vaše, in tem, kar je nekako vedno pripadalo drugim,« je igralka pojasnila, zakaj sta se odločili podrobnosti o poroki zadržati zase.

Poudarila je, da sta obe velik del odraslega življenja preživeli pod drobnogledom javnosti, ena kot igralka, druga kot uspešna športnica. »Velik privilegij je biti športnik ali igralec, vendar ima to tudi svojo ceno,« je priznala in dodala, da prav zato na poročni dan nista želeli nobenega pritiska ali velikega slavja. V ospredju sta bili le onidve in njuna družina.