ROCKERICE

Spektakel She Rocks: dame so prevzele vajeti (Suzy)

Dame so na vajah s Simfoničnim orkestrom Cantabile pripravile pravo poslastico za ljubitelje klasičnega rocka in simfoničnih spektaklov.
C. R., Foto: Marko Delbello Ocepek in arhiv izvajalcev
 11. 3. 2026
Minula desetletja so nas naučila, da rokenrol v svojem bistvu ni izrazito moška dejavnost, saj je zgodovina kitarskega razvrata prepredena z ikoničnimi skladbami in nastopi številnih žensk – od Janis Joplin, Tine Turner do Avril Lavigne in St. Vincent. Tudi v Sloveniji imamo kar nekaj odličnih rokeric, a v resnici je družba na vrhu pop in rock scene izrazito moška. Iz takšnega razmišljanja se je razvila ideja, da bi na kup zbrali nekaj vrhunskih glasbenic, jim pripeljali odlično skupino in simfonični orkester, organizirali edinstven šov in vse skupaj postavili na velik oder. Idejna mama projekta je Maja Monrue, ki je celoten paket predstavila pevkam, poiskala prostor in sponzorja ter umetniškega vodjo Roka Goloba. Po treh mesecih vaj in šestih mesecih priprav bo edinstveni glasbeni spektakel dan pred dnevom žena zaživel na velikem odru ljubljanske Odiseje BTC City.

Imajo svojo himno

Dame so na vajah s Simfoničnim orkestrom Cantabile pripravile pravo poslastico za ljubitelje klasičnega rocka in simfoničnih spektaklov. Koncert bodo spletli iz dveh ducatov tujih in domačih uspešnic, v nekem trenutku bo na odru stalo kar 77 nastopajočih. O dobri energiji v ekipi priča tudi, da so povsem nenačrtovano posneli pesem Pot v čas, ki je postala himna projekta. »Ko imaš na kupu toliko odličnih pevk in je energija prava, se to enostavno mora zgoditi,« pravi Rok Golob, avtor in producent skladbe. V polni zasedbi jo bodo 7. marca z velikim orkestrom in ob podpori izjemne tehnične produkcije premierno zapele Aleksandra Josić, Alya, Anja Rupel, Astrid Kljun, Gaja Prestor, Jana Šušteršič, Katarina Samobor, Leyre, Neisha, Nuša Derenda, Tina Marinšek in Tinkara Kovač.

Logo
