Špela Močnik in Robert Pečnik – Pečo: Še vedno mu kravžljam živce (Suzy)

Leta 2010 sta skupaj odvodila zadnjo oddajo. Bila je to legendarna radijska Hitova budilka. In ker dobre stvari potrebujejo svoj čas, je potrpežljivo čakanje po petnajstih letih le obrodilo sadove.

Na malih zaslonih smo končno ugledali uigrani voditeljski par, ki nas je nekoč zbujal z glasom, odslej pa to počne tudi s stasom. Dobro jutro je dobilo novo moško silo, mi pa prijateljsko navezo z odličnim energijskim nabojem in navdihujočo zgodbo. »V tem dominantno moškem svetu moraš biti kot ženska še bolj glasna in pogumna, da dosežeš svoje.« Malo prej ste navrgli nekaj zelo zanimivih statističnih podatkov. Zlasti tistega o slovesih. »Jaz jo učim, naj se kdaj ustavi, ona mene poriva, da sem hitrejši. Odlično se dopolnjujeva.« Špela: Moški v Sloveniji menda sedem let prej umrejo kot ženske. ...