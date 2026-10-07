Špela Močnik Paradiž ne popušča: njen karierni vzpon se nadaljuje (Suzy)

ZNANI V ZVEZDAH

Karieri vlada Venera, ki je v konjunkciji s Soncem, kar kaže, da je to pomemben del njenega življenja ter da jo pri zaposlitvi spremlja sreča.

Špela Močnik Paradiž je rojena z ascendentom v strelcu, tako je odprta, vedoželjna, svetovljanka, ki nenehno odkriva kaj novega. Njen vladar Jupiter je v tehtnici, diplomatskem znamenju, ki išče ravnovesje, skupaj s Saturnom, planetom omejitev, reda, discipline, vztrajnosti. Čeprav se na prvi pogled zdi, da ji slednji prinaša izzive in ovire, ji daje tudi strukturo in umirja njeno impulzivnost. Prizemljuje jo in spodbuja k premisleku, kar je koristno zaradi dveh elementov karte. Neptun na ascendentu ji namreč daje veliko karizmo, domišljijo, intuicijo, a zaradi njega stvari idealizira, jih ne ...