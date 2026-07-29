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Špela Močnik Paradiž obožuje podvodni ribolov: »Štirinajst dni lahko jem samo ribe« (Suzy)

Pravi, da ji poleti vedno zmanjka časa za vse vodne dogodivščine, ki si jih želi doživeti.
Na dopustu se z veseljem poda tudi na podvodni ribolov.

Na dopustu se z veseljem poda tudi na podvodni ribolov.

Poletno vročino najraje premaga s skokom v vodo.

Poletno vročino najraje premaga s skokom v vodo.

Sveže ribe pri njej hitro pristanejo na žaru.

Sveže ribe pri njej hitro pristanejo na žaru.

Na dopustu se z veseljem poda tudi na podvodni ribolov.
Poletno vročino najraje premaga s skokom v vodo.
Sveže ribe pri njej hitro pristanejo na žaru.
A. M., foto osebni arhiv
 29. 7. 2026 | 17:00
1:35
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Televizijska voditeljica Špela Močnik Paradiž vroče dni najraje preživlja ob vodi. Ni ji pomembno, ali je to morje, jezero ali reka – pomembno je le, da lahko zaplava, se ohladi in uživa v vodnih dogodivščinah. »Obožujem občutek, ko lahko plavam, skačem v vodo in se ohladim. Na morju se ukvarjam tudi s podvodnim ribolovom, nato pa ves ulov spečemo. Tako lahko tudi štirinajst dni zapored jem ribe.« Pri njihovi pripravi prisega na preprostost. »Držim se pravila: manj je več. Očiščene ribe napolnim z vejico rožmarina, dodam malo soli in jih položim na žar. Ko so pečene, jih le še pokapam z oljčnim oljem,« pove Špela, ki hudomušno doda, da je bila v prejšnjem življenju verjetno riba, saj se na morju počuti najbolj doma.

Poletno vročino najraje premaga s skokom v vodo.
Poletno vročino najraje premaga s skokom v vodo.

Del dopusta je že za njo, nekaj morskih dni pa jo še čaka. Ko pritisne prava poletna vročina, se najraje umakne v gozd ali ob vodo, za osvežitev pa prisega na hladno limonado. Kaj pa se najpogosteje znajde na njenem krožniku? »Pri nas so večkrat na jedilniku morski sadeži, saj se mi zdijo lažje prebavljivi. Sicer pa je poletje čas za vodne športe, ki jih obožujem. Toliko želja in idej imam, da mi bo zmanjkalo poletnih dni,« še pove.

Sveže ribe pri njej hitro pristanejo na žaru.
Sveže ribe pri njej hitro pristanejo na žaru.

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