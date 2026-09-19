Špela Močnik Paradiž po veliki spremembi: »Včasih je bila televizija kraljica« (Suzy)

Za sabo pušča zgodnja vstajanja in jutranji ritem, pred njo pa je nekoliko drugačen vsakdan.
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Radio je bil njena prva medijska ljubezen, danes ima glavno vlogo televizija.
Petinštiridesetletna voditeljica se po dolgih letih v oddaji Dobro jutro podaja novemu televizijskemu izzivu naproti. Za sabo pušča zgodnja vstajanja in jutranji ritem, pred njo pa je nekoliko drugačen vsakdan – večeri pred kamerami, več časa za družino in prostor zase. Ob tem ostaja takšna, kot jo gledalci poznajo že vrsto let – neposredna, živahna in vedno pripravljena na nekaj novega.
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