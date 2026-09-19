Špela Močnik Paradiž po veliki spremembi: »Včasih je bila televizija kraljica« (Suzy)

VODITELJICA

Za sabo pušča zgodnja vstajanja in jutranji ritem, pred njo pa je nekoliko drugačen vsakdan.

Petinštiridesetletna voditeljica se po dolgih letih v oddaji Dobro jutro podaja novemu televizijskemu izzivu naproti. Za sabo pušča zgodnja vstajanja in jutranji ritem, pred njo pa je nekoliko drugačen vsakdan – večeri pred kamerami, več časa za družino in prostor zase. Ob tem ostaja takšna, kot jo gledalci poznajo že vrsto let – neposredna, živahna in vedno pripravljena na nekaj novega. Že od nekdaj potrebujete nove izzive? Ljudje smo si različni – nekateri se najdejo v enem izzivu in ga nato dolga leta izpopolnjujejo, jaz pa imam rada nove stvari. Zato sem v preteklosti sodelovala tudi s ...