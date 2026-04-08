Špela Palčič, Human Garage: Fascija je inteligentna mreža v telesu (Suzy)

Učiteljica hot joge in terapevtka shintai shiatsu tretmajev pravi, da je bilo razumevanje pomena fascije in fascialnih manevrov, s katerimi naredimo telo bolj voljno, fleksibilno in gibljivo, manjkajoči del pri njenem delu s telesom.

Namen sistema vaj, ki jih delamo počasi, nežno, z dihanjem, pozorno in z namero, je sproščanje na fizični in čustveni ravni. Počasne spremembe – in ne hitri preobrati – nas skupaj s skrbjo za zdravo življenje rešijo bolečine, vnetij, zastajanja limfe in vodijo do večje gibljivosti. Kako ste prišli od joge do hot joge in shiatsuja? Že 31 let učim skupinske vadbe, certifikat za to sem opravila, ko sem še živela v ZDA in delala kot komercialistka. Leta 1995 sem začela z aerobiko, nadaljevala s slide aerobiko, step aerobiko, nato me je po nekaj letih poklicala joga, ker je bolj umirjena. Leta ...