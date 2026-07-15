SPODBUDNICA

Spodbudnica: je na dopustu bolje več počivati ali se več gibati? (Suzy)

To vprašanje mi je pred kratkim postavila ena od strank in zdelo se mi je tako zanimivo, da se mi zdi vredno odgovor deliti tudi širše. Ali je na dopustu bolje več počivati ali se več gibati? Popolnoma primerno je, da na dopustu več počivate. Prav tako je popolnoma primerno, da se več gibate. Kaj je za naše telo v resnici najboljše?

Galerija FOTO: Tina Žabar Petaros

Tanja Želj Zupančič, univ. dipl. profesorica športne vzgoje, trenerka pilatesa in ambasadorka samostojnega obuvanja nogavic pri 80 letih, www.tanjazelj.si

Počitek se začne s spanjem Najprej si poglejmo počitek. Poznamo več vrst počitka in spanje ni edina oblika. Počitek je lahko telesni, miselni, čustveni, socialni, senzorični, duhovni … V zadnjih raziskavah o spanju lahko zasledimo, da ima sodobni človek v budnem času toliko dražljajev, da se med spanjem ne more dovolj regenerirati. Zato je smiselno razmišljati tudi o drugih vrstah počitka. Prav dopust je lahko prostor, čas in imenitna priložnost za to. Vsekakor je zelo smiselno, da na dopustu več spimo oz. da spimo toliko, kolikor zares potrebujemo, da se naše telo dobro regenerira. Med letom ... Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu →