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Spodbudnica: pet nasvetov za varno gibanje poleti (Suzy)

Vsi dobro vemo, da je gibanje pomemben del zdravega življenja. A samo zavedanje še zdaleč ni dovolj.
Tanja Želj Zupančič 
Tanja Želj Zupančič 
Tanja Želj Zupančič, univ. dipl. profesorica športne vzgoje, trenerka pilatesa in ambasadorka samostojnega obuvanja nogavic pri 80 letih, FOTO: Osebni arhiv, www.tanjazelj.si
 22. 6. 2026 | 21:00
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V praksi namreč opažam, da imamo ljudje zelo različne poglede na to, kako se gibati, kakšno gibanje potrebujemo, koliko ga je dovolj in kako poskrbeti za telo, da z njim ne pretiravamo. Opažam, da so nekateri ljudje prepričani, da je hoja dovolj. Drugi menijo, da zadostuje delo na vrtu, okoli hiše ali v stanovanju. Nekateri čutijo tako močno fizično utrujenost, da se zares težko spravijo h gibanju. Spet drugi mislijo, da ga sploh ne potrebujejo, ker jih še nič ne boli, in se bodo s tem ukvarjali, ko bo treba. Gibati se začnite že danes Kot strokovnjakinja za gibanje vam moram povedati, da ...
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