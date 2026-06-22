Spodbudnica: pet nasvetov za varno gibanje poleti (Suzy)

SPODBUDNICA

Vsi dobro vemo, da je gibanje pomemben del zdravega življenja. A samo zavedanje še zdaleč ni dovolj.

V praksi namreč opažam, da imamo ljudje zelo različne poglede na to, kako se gibati, kakšno gibanje potrebujemo, koliko ga je dovolj in kako poskrbeti za telo, da z njim ne pretiravamo. Opažam, da so nekateri ljudje prepričani, da je hoja dovolj. Drugi menijo, da zadostuje delo na vrtu, okoli hiše ali v stanovanju. Nekateri čutijo tako močno fizično utrujenost, da se zares težko spravijo h gibanju. Spet drugi mislijo, da ga sploh ne potrebujejo, ker jih še nič ne boli, in se bodo s tem ukvarjali, ko bo treba. Gibati se začnite že danes Kot strokovnjakinja za gibanje vam moram povedati, da ...