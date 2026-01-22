Spomin vpliva na našo identiteto (Suzy)

DEMENCA

Demenca ne prizadene samo bolnika; zareže v življenje družine, prijateljev in vseh, ki skrbijo za obolelega.

Lani je pri Mladinski knjigi izšla knjiga Kje so moji ključi, ki v 63 zgodbah 27 avtoric in avtorjev razkriva različne obraze demence ter spodbuja k pogovoru, razmisleku in sočutju. Zgodbe prinašajo utrinke iz vsakdanjega življenja oseb z demenco, njihovih svojcev, oskrbovalcev, negovalcev in zdravstvenih delavcev. Nekatere so žalostne in tople, druge tudi zabavne, vse pa so pospremljene z uporabnimi komentarji. Soavtorji in souredniki knjige so Saša Novak, ki je demenco izkusila v družini, Edo Krnić, ki o bolezni sprva ni vedel skoraj ničesar, in Zdenka Čebašek-Travnik, ki se z njo že dolgo ...