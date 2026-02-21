Spomini Maje Keuc: zagnana mala violinistka (Suzy)

»Že v zgodnjem otroštvu sem vedela, da sta neločljiv del mene tako petje kot nastopanje. Od petega leta naprej sem vsak dan pela, se snemala, ustvarjala videoposnetke, organizirala nastope in zanje prodajala karte, četudi kar na ulici,« se je v nekem intervjuju smejala Maja Keuc. Zdaj je s svojimi spletnimi prijatelji delila fotografijo male Maje, ki je igrala violino. Igranja na godalo se je začela učiti pri šestih letih na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor ter vztrajala kar osem let, vse do svojega štirinajstega leta. Vendar je bilo nazadnje odločilno nadgrajevanje pevskega znanja, saj je v tem našla svoje sanje in želje. V gimnaziji se je začela učiti petja in hkrati s svojo rock skupino Hrošči pridobivala odrske in ustvarjalne izkušnje. Violino je zamenjal glas, ki je danes eden najbolj prepoznavnih v naši domovini.

Resno je zagrabila za glasbilo.