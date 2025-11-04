  • Delo d.o.o.
INTIMNA PRIPOVED

Spomini Malale Yousafzai: o odraščanju, pogumu in iskanju sebe (Suzy)

Osemindvajsetletna pakistanska aktivistka, ki se zavzema za pravice deklet do izobraževanja, je izdala spomine z naslovom Iskanje moje poti (Finding my way).
Njena pogosta prisotnost na različnih dogodkih opominja javnost na borbo za pravico do izobrazbe mladih žensk.
Njena pogosta prisotnost na različnih dogodkih opominja javnost na borbo za pravico do izobrazbe mladih žensk.
M. F., Foto: Profimedia
 4. 11. 2025 | 21:00
1:10
A+A-

Rojena na severozahodu Pakistana, zaznamovanem z nasiljem talibanov, je že kot deklica zagovarjala pravico deklet do izobrazbe in leta 2009 začela pisati blog za BBC Urdu, kjer je opisovala življenje pod tamkajšnjim režimom. Leta 2012 so jo talibani ustrelili v glavo in po zdravljenju v Veliki Britaniji je tam nadaljevala izobraževalno ter aktivistično pot.

Dve leti pozneje je pri komaj sedemnajstih prejela Nobelovo nagrado za mir ter postala najmlajša prejemnica v zgodovini. V novi knjigi ponuja iskren vpogled na svoje življenje po poskusu atentata, opisuje pot od študentke na Univerzi Oxford do ženske, ki se sooča s težavami z duševnim zdravjem in identiteto.

Gre za njeno najintimnejšo pripoved doslej in poudarja, da je knjiga namenjena vsem, ki so se kdaj počutili izključene, izgubljene ali osamljene ter iščejo svoj prostor pod Soncem.

Leta 2021 se je poročila s športnim direktorjem Asserjem Malikom.
Leta 2021 se je poročila s športnim direktorjem Asserjem Malikom.

