Spomini Margaret Atwood: težko pričakovana Knjiga življenja (Suzy)

»Zakaj bi kdo želel brati o nekom, ki sedi za mizo in škrablja po praznih listih papirja?« je vsakič, ko so jo založniki in milijoni oboževalcev spraševali, kdaj bo objavila avtobiografijo, odvrnila kanadska pisateljica Margaret Atwood. »To je dolgočasno, na smrt dolgočasno,« je odgovarjala avtorica romana Deklina zgodba, po katerem je leta 1990 nastal film leta in leta 2017 prvič predvajana serija.

A ker med njenimi deli, gre za približno petdeset knjig, od romanov in poezije do zbirk kratkih zgodb ter publicistike, nastalih v več kot šestih desetletjih literarne kariere, res ni bilo avtobiografije, si je ena najbolj prodajanih svetovnih avtoric, ki je 18. novembra dopolnila 86 let, vseeno premislila. »Spomini so tisto, kar si zapomnimo. To so neumnosti, ki smo jih storili, dogodki, kot so smrti, katastrofe, presenetljivi uspehi in šale. To me je prepričalo,« je povedala literarna ikona, ki danes soustvarja ekranizacijo svojega romana Testamenti, nadaljevanja Dekline zgodbe, ki spremlja dogodke 15 let pozneje.

Odraščala je v ljubeči družini, a je v šoli doživljala medvrstniško nasilje, kar je pozneje prikazala v delu Mačje oko. Že kot otrok je bila strastna bralka, ljubezen do knjig jo je spremljala vse življenje. Po študiju je začela uspešno kariero, sprva kot pesnica, nato kot avtorica proze. Njena dela pogosto raziskujejo feministične teme, moč, nadzor in identiteto žensk v patriarhalnih družbah.

Pet let je bila bila poročena z Jimom Polkom, po ločitvi leta 1973 je varni pristan našla ob kanadskem pisatelju Graemu Gibsonu, s katerim ima hčer Jess. Gibson je umrl leta 2019, ona pa v knjigi med drugim opisuje njune zadnje dni in boleče slovo. Spomini z naslovom Knjiga življenja združujejo osebne izkušnje in literarne refleksije, poudarjajo pomen glasnih žensk in opozarjajo na nevarnosti molka pred krivicami. Avtorica še vedno aktivno piše, sodeluje pri snemanju svojih romanov in ostaja ena najvplivnejših literarnih osebnosti na svetu.

Svet se po njenem mnenju nevarno približuje viziji Gileada, fiktivne države iz njenega najbolj znanega romana.

Dvakratna dobitnica bookerjeve nagrade je, da bi prikrila svoj spol, prvo pesniško zbirko izdala kot M. E. Atwood.